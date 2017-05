NAVO treedt toe tot internationale coalitie tegen IS

De NAVO wordt lid van de coalitie die in Syrië en Irak strijdt tegen de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Dat hebben de 28 lidstaten woensdag besloten. Het besluit zal donderdag op de NAVO-top in Brussel worden bekrachtigd door de regeringsleiders, waar ook de Amerikaanse president Donald Trump aanwezig is.

Bij de door Amerika geleide coalitie zijn meer dan zestig landen aangesloten, waaronder alle NAVO-lidstaten individueel. De toetreding van de NAVO als organisatie wordt in Europa dan ook vooral als een symbolische stap gezien.

Eigenlijk gericht op zelfverdediging

Onder meer Duitsland en Frankrijk zijn er eigenlijk niet zo voor, omdat de militaire alliantie op zelfverdediging is gericht. Maar omdat de Amerikaanse president Donald Trump de NAVO actiever tegen terrorisme wil laten optreden, hebben zij hun verzet laten varen. Ze willen Trump niet met lege handen laten vertrekken, zegt een bron binnen de NAVO.

NAVO-chef Jens Stoltenberg zei eerder op de dag dat een gevechtsrol voor het bondgenootschap niet aan de orde is. Hij ziet voor de NAVO meer een praktische, coördinerende rol. In het licht van de door IS geclaimde aanslag in Manchester is toetreding tot de coalitie een ‘krachtige en duidelijke boodschap’ van eensgezindheid tegen terrorisme, aldus Stoltenberg.

Geen militaire betekenis

De Nederlandse regering heeft eerder F16’s ingezet voor de anti-IS-coalitie en biedt voor later dit jaar een tanker- en een transportvliegtuig aan. Ook trainen Nederlandse militairen Iraakse troepen.

Minster Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken zei dinsdag in een Kamerdebat dat de stap vooral symbolische, en geen militaire betekenis zou hebben. Volgens hem volgen er geen nieuwe verplichtingen uit, maar kan het wel ‘schaalvoordelen’ bieden. Hoe het die voordelen dan biedt, maakte hij niet duidelijk.