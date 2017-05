Trump dreigt Comey: ‘Blijf weg van media, want anders…’

De Amerikaanse president Donald Trump geeft de ontslagen FBI-directeur James Comey een impliciete waarschuwing, en sorteert voor op een eventueel lek naar de media. Praat niet met de media, zegt hij, want er zouden wel eens tapes kunnen zijn die je verhaal tegenspreken.

‘James Comey mag hopen dat er geen ‘tapes’ zijn van onze gesprekken voordat hij begint met lekken aan de pers,’ twitterde Trump vrijdag.

James Comey better hope that there are no “tapes” of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 mei 2017

‘Trump eiste loyaliteit van Comey’

The New York Times schreef eerder dat Trump de ex-FBI-directeur zou hebben gevraagd om zijn loyaliteit aan hem te betuigen, iets wat in schril contrast staat met de gebruikelijke onafhankelijkheid van het hoofd van de inlichtingendienst. Volgens de krant heeft Comey dat geweigerd.

Vervolgens suggereerde Trump op Twitter dat de regering wellicht tapes van hun gesprekken zou kunnen produceren, al is het niet duidelijk of die tapes ook daadwerkelijk bestaan. Hij noemde Comey vrijdag bovendien ook een ‘showmannetje en een ijdeltuit’.

Critici van Trump beschuldigen hem ervan Comey te hebben ontslagen vanwege het dreigende onderzoek naar de vermeende Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en mogelijke banden tussen Trumps campagneteam en de regering van de Russische president Vladimir Poetin. Met het ontslag van Comey zou Trump het onderzoek willen ondermijnen, zo luidt de redenering van – vooral Democratische – critici.

Donald Trump is woedend op de Democraten, die volgens hem hypocriet zijn. Eerder waren de Democraten nog kritisch op Comey, die de e-mailaffaire van Hillary Clinton twee weken voor de presidentsverkiezingen heropende. ‘Nu ontsla ik hem, en dan is het nog niet goed,’ schampert Trump.

Volgens Trump heeft hij Comey gebeld om hem te vragen of hij persoonlijk onderwerp was van het Ruslandonderzoek van de FBI, en zou hij hem hebben verzekerd dat het niet het geval was. Comey heeft in het openbaar nog niets gezegd over gesprekken die hij met Trump heeft gehad.

In maart onthulde Comey dat de FBI onderzoek doet naar alle personen die betrokken waren bij de Trump-campagne en naar de banden die zij mogelijk hadden met Rusland. De onthulling was opmerkelijk: normaal gesproken doet de FBI geen uitspraken over lopend onderzoek.

Schriftelijke verklaringen, geen persconferenties

Trump haalde tevens fel uit naar media die de lezing van de regering in twijfel trekken, en dreigt een einde te maken aan de regelmatige persconferenties in het Witte Huis. Hij benadrukte dat zijn woordvoerders niet altijd met ‘perfecte accuraatheid’ kunnen optreden, en vroeg zich af of het wellicht beter was om voortaan schriftelijke verklaringen uit te doen, in plaats van de persconferenties.

…Maybe the best thing to do would be to cancel all future “press briefings” and hand out written responses for the sake of accuracy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 mei 2017

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Volgens de eerste Witte Huis-verklaring zou Trump Comey hebben ontslagen op aanbeveling van minister van Justitie Jeff Sessions en zijn viceminister Rod Rosenstein. Maar in een interview dat Trump later gaf, zei hij dat hij Comey hoe dan ook zou hebben ontslagen. Het Witte Huis houdt stug vol dat het ontslag van Comey niks te maken heeft met het onderzoek naar de Russische inmenging.