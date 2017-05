Trump zoekt steun Israël voor ‘ultimate peace deal’

Er doet zich een zeldzame kans voor om stabiliteit en vrede in het Midden-Oosten te bereiken. Dat zei althans de Amerikaanse president Donald Trump, vlak nadat hij was geland op vliegveld Ben-Gurion bij de Israëlische stad Tel Aviv.

De president blijft twee dagen in Israël, de belangrijkste bondgenoot van Amerika in het Midden-Oosten. Trump hield een toespraak met op de achtergrond de Air Force One en naast zich de Israëlische premier Bejamin Netanyahu en president Reuven Rivlin en hun echtgenotes. Trump toonde zijn onwennigheid met de situatie door te vragen wat het protocol was, waarop Netanyahu antwoordde: ‘Wie zal het zeggen?’

Ultimate peace deal

Trump heeft een doel: hij wil de ‘ultimate peace deal ’ sluiten, waarmee hij zijn reputatie als deal maker tot grote hoogte wil opstuwen. Of dit zal lukken, is de vraag. Wel kwam de Amerikaanse president rechtstreeks uit de Saudische hoofdstad Riaad, en dat is een unicum voor een Amerikaanse president, want de twee staten zijn elkaar niet goed gezind. Voor Trumps ambities is deze doorbraak een gunstig teken.

Maar ook tussen Trump en Israël zijn er spanningen. Vorige week onthulde The Washington Post dat Trump geheime informatie van de Israëlische geheime dienst zou hebben doorgespeeld naar Rusland. Een aantal Israëlische ministers probeerde het bezoek van Trump te ontlopen, maar Netanyahu dwong ze aanwezig te zijn. Trump sprak verzoenende woorden: ‘We love Israël.’

‘Nieuwe redenen voor hoop’

Trump ziet echter wel mogelijkheden: samenwerken aan een toekomst waarin in de naties in het Midden-Oosten iedereen veilig is. ‘Ik heb nieuwe redenen voor hoop gevonden,’ zei Trump. Ook Saudi-Arabië is voor de gezamenlijke strijd tegen het terrorisme. Tijdens zijn bezoek aan Riaad riep hij de leiders van moslimlanden op om de strijd aan te binden met terroristische groepen.

Deze week brengt Trump ook een bezoek aan de paus. Daarna ontmoet hij de bondgenoten van de NAVO en de leden van de Europese Commissie.