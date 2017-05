Turks referendum over doodstraf? Niet hier, zeggen Merkel en Asscher

Als het aan de regering van de Duitse bondskanselier Angela Merkel ligt wordt het voor Duitse Turken verboden om te stemmen in een eventueel Turks referendum over de herinvoering van de doodstraf.

‘Het is politiek onvoorstelbaar dat we in ons land toestemming zouden geven voor een stemming over een maatregel die zo duidelijk in strijd is met onze grondwet en de Europese waarden,’ zegt regeringswoordvoerder Steffen Seibert vrijdag, meldt het Duitse weekblad Der Spiegel.

Hypothetische vraag

Volgens Seibert is het vooralsnog slechts een hypothetische vraag: ‘Als een andere staat hier in Duitsland in zijn ambassades of consulaten verkiezingen of stemmingen wil houden, dan is daar een vergunning voor nodig.’ Daar is door Turkije nog geen aanvraag voor ingediend, zegt hij.

Mocht een dergelijke aanvraag wel komen, dan is Duitsland Turkije volgens Seibert niks verschuldigd: ‘Er bestaat geen verplichting zo’n verzoek in te willigen. Dat wil zeggen dat de regering kan weigeren om toestemming te geven. Ik ga ervan uit dat we al onze wettelijke mogelijkheden zullen aanwenden om zoiets te verbieden,’ aldus Seibert. De SPD-kanselier Martin Schulz verklaarde eerder al dat het in Duitsland niet mogelijk moet zijn om een stemming te houden over iets dat zo in strijd is met Europese fundamentele waarden.

Ook demissionair vicepremier Lodewijk Asscher wil niet dat er in Nederland voor een dergelijk referendum moet kunnen worden gestemd. ‘Wat mij betreft gaan we doodstrafreferendum in NL ook NIET toestaan. # rechtsstaat’, liet hij weten via Twitter.

In maart stelde het CDA Kamervragen over de politieke activiteit van Turkije in Nederland, naar aanleiding van campagnevoerende bewindslieden voor het Turkse referendum. De regering heeft daarop nog geen antwoord gegeven.

Motie: bepaal binnen 3 weken in EU verband welke ruimte Turkije heeft voor campagnes.

In maart aangenomen.

Waar blijft antwoord @LodewijkA? pic.twitter.com/iwLGbzVTSH — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) May 5, 2017

Belofte na mislukte staastgreep

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beloofde vorig jaar na de mislukte coup in zijn land om de doodstraf opnieuw in te voeren als de Turken dat willen.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Vlak voor het referendum over zijn machtsuitbreiding beloofde hij – indien hij het referendum won – nog een referendum over de herinvoering van de doodstraf. In Duitsland en Nederland stemde een meerderheid van de Turken voor Erdogans machtsuitbreiding.