‘650 potentiële terroristen in beeld’

In een zorgwekkend rapport schrijft de Duitse politie dat er ruim 650 potentiële terroristen in Duitsland wonen. Enkele dagen na openbaarmaking begonnen de Duitse autoriteiten een landelijke antiterreuroperatie. Woensdagnacht vielen in zeker vier deelstaten speciale eenheden woningen van asielzoekers binnen.

De Duitse omroep Deutsche Welle meldt dat antiterreureenheden gecoördineerde acties uitvoerden in de deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt, Berlijn en Beieren. Zo’n 120 politiemensen namen deel aan de operatie.

Oorlogsmisdaden

Bij de invallen zijn geen arrestaties verricht. De politie was op zoek naar ten minste drie verdachten, onder wie twee Syrië-gangers en één sympathisant van Islamitische Staat (IS). Dinsdag arresteerde de Duitse politie al twee andere Syriërs. De mannen worden verdacht van lidmaatschap van de Syrische terreurgroep Al-Nusra en van oorlogsmisdaden.

Sinds het begin van de migratiecrisis – met ruim één miljoen nam Duitsland veruit de meeste migranten op – en de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn (2016) zit de angst voor terreur er goed in.

Volgens de federale politie groeit het aantal potentiële terroristen in het land. Zo’n 650 personen zouden elk moment een aanslag kunnen plegen; honderden anderen zijn bereid hulp te verlenen aan terroristen.

De groei is te wijten aan diverse factoren. Zo verliest IS steeds meer terrein in Irak en Syrië, waardoor radicale moslims minder snel afreizen. Hierdoor neemt de terreurdreiging in eigen land toe. Het cijfer is gebaseerd op het aantal personen dat de Duitse veiligheidsdiensten monitoren. Daarnaast zitten er ongeveer 100 potentiële terroristen in de gevangenis.

Taliban

Naast Syriërs baren ook andere migrantengroepen de Duitsers zorgen. Duizenden Afghaanse asielzoekers staan mogelijk in contact met de Taliban of hebben voor de terreurgroep gestreden. Het Duitse federaal parket voert al strafzaken tegen 70 Afghanen; in de komende weken beginnen diverse nieuwe processen.

Naast islamitisch terrorisme neemt ook de dreiging van extreem-rechtse terreur toe. De Duitse politie arresteerde de afgelopen weken drie mannen – van wie twee militairen – die tot een neonazi-groep behoorden. De neonazi’s bereidden aanslagen voor, en wilden de schuld bij asielzoekers leggen.