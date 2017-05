Trump en de ‘Arabische Navo’

In Europa wordt president Donald Trump afgeschilderd als criticus van de NAVO, maar binnenkort zijn er wellicht twee van dergelijke militaire allianties: naast de Atlantische, ook een Arabische. Met Trump als gangmaker, schrijft Derk Jan Eppink

In de bestaande NAVO moeten Europese lidstaten meer aan defensie besteden. De Arabische NAVO is in wording. De reis van Trump in het Midden-Oosten brengt een ommekeer in het Amerikaans buitenlands beleid. Hij dumpt de ‘erfenis’ van president Barack Obama.

Obama zette alle kaarten op een atoomdeal met Iran. Dat akkoord zou Iraanse pogingen om een atoombom te maken afremmen en bij goed gedrag uitzicht bieden op vreedzaam gebruik van nucleaire energie. Obama kende Iran als regionale mogendheid een ‘legitieme rol’ toe in het Midden-Oosten.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor American Dreamers nieuwsbrief

Dit zette de relatie met traditionele Amerikaanse bondgenoten – Saudi-Arabië, de golfstaten, Egypte en Israël – onder zware druk. Obama en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu leefden op voet van oorlog. Iran is voor Israël een directe bedreiging. De nucleaire ambities van Teheran worden niet beteugeld, terwijl de export van terreur gewoon doorgaat. Iran, bakermat van de sjiitische moslimwereld, domineert met bondgenoten op de machtsas Irak, Syrië en Libanon, een boog van de Perzische Golf tot de Middellandse Zee. De Arabische soennitische wereld is in paniek. Vooral Saudi-Arabië.

Arabische NAVO

Republikeins gezinde denktanks in Amerika wilden het beleid van Obama pareren. De ‘Arabische NAVO’ is een Amerikaans idee, maar moest uit een Arabische koker komen. In 2015 was de Egyptische president Abdel Fattah Al-Sisi de eerste die sprak over een ‘militaire structuur’ voor de Arabische wereld om Iran te beteugelen. Al-Sisi werd een graag geziene gast bij Republikeinse politici en bij presidentskandidaat Trump. Zij troffen elkaar vorig jaar in de Trump Tower tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook premier Netanyahu bezocht er zijn vriend Donald Trump.

Na het vertrek van Obama kreeg de ‘Arabische NAVO’, ook wel ‘Soennitische NATO’ genoemd, statuur. Saudi-Arabië zag er een levenslijn in en was bereid geld op tafel te leggen. De wapendeal tussen de Verenigde Staten en de Saudi’s tijdens het bezoek van Trump kwam niet uit de lucht vallen. De regering in Ryad betaalt vrijwel alle rekeningen.

Kernlanden van de Arabische NAVO zijn Egypte, Saudi-Arabië, de golfstaten en Jordanië. Doel is een militaire organisatie met een artikel 5: een aanval op één is een aanval op allen. De Verenigde Staten zijn geen lid, maar ondersteunende macht. En dan komt het: Israël is geen ‘vijand’ meer! Dat is Iran. Egypte heeft al een vredesverdrag met Israël. Saudi-Arabië heeft contact met Israel, ooit erfvijand. Trump vloog deze week direct van Ryad naar Israël, tot voor kort ondenkbaar. Israël wordt geen lid van de Arabische NAVO maar assisteert, net als de Verenigde Staten. Trump werd in Jeruzalem verwelkomd met de woorden: ‘Eindelijk, Amerika is terug’.

Kans op een akkoord

De nieuwe rol van Israël biedt kansen voor onderhandelingen met de Palestijnen. Voor Saudi-Arabië is Iran levensbedreigend; de Palestijnse kwestie zijtoneel. Alan Dershowitz, voormalig Harvard professor en commentator inzake het Midden-Oosten, zei deze week bij MSNBC: ‘De kans op een akkoord tussen Israël en de Palestijnen is niet eerder zo groot geweest.’ De Arabische wereld kan druk uitoefenen op de Palestijnse Autoriteit om een akkoord te aanvaarden. Israël is steunpilaar van de Arabische NAVO tegen Iran. Dat staat strategisch boven de Palestijnse kwestie.

Trump heeft meer fans in Ryad en Tel Aviv dan in Washington DC. Hij kwam naar het Midden-Oosten als politiek leider met heldere taal. Niet als buigende afgezant die namens Amerika excuses kwam aanbieden. Zijn vrouw Melania en dochter Ivanka droegen geen hoofddoek in Saudi-Arabië zoals onlangs leden van de Zweedse regering in Iran. Trump presenteerde zich machtsbewust, met cultureel zelfvertrouwen. Het maakte indruk. En had effect.