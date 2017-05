Trump vs Comey: president doet maar wat

Het presidentschap van Donald J.Trump maakt vier maanden na zijn inauguratie al behoorlijk water. Dat betekent niet dat elke zakenman zonder politieke ervaring ongeschikt is voor een belangrijke bestuurlijke functie. Denk aan Michael Bloomberg, die de metropolis New York uitstekend bestuurde.

Maar Trump wordt veel meer gehinderd door zijn karakter en persoonlijkheid dan door een gebrek aan kennis van hoe de hazen lopen in Washington.

Trump lijkt maar wat te doen

Donald Trump geeft sterk de indruk maar wat te doen – zie bijvoorbeeld het interview met de president, deze week in Elsevier. Aan zijn prioriteitstelling ontbreekt ook het een en ander. Zo probeert Trump nog steeds te bewijzen dat hij Hillary Clinton (die drie miljoen stemmen meer kreeg dan hij) ook in deze popular vote de baas is gebleven. Daarvoor is nog nooit een schijn van bewijs geleverd.

Het enige succesnummer de afgelopen vier maanden was de vergeldingsaanval met kruisraketten op een luchtmachtbasisbasis van de Syrische president Bashar al-Assad voor diens wandaden met gifgas. Obama liet het ernstig afweten op dit punt.

De crisis rond Trumps presidentschap spitst zich toe op het bruuske ontslag van FBI-directeur James Comey. Tot zo’n stap is de president alleszins bevoegd, maar hij zette hem terwijl de agenten van Comey verwikkeld zijn in een onderzoek naar de contacten van het verkiezingsteam van Trump met de Russen. Politiek dynamiet.

Waarheid moet worden afgewacht

Nu zijn er ook nog eens aanwijzingen dat Trump in februari wellicht Comey onder druk heeft gezet om nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn te sparen. Flynn had gelogen over zijn contacten met Russische functionarissen, en moest daarom het veld ruimen.

Of dit in het oververhitte klimaat van wederzijdse verdachtmakingen waar zal blijken, moet worden afgewacht. Maar mocht dit aannemelijk wordt gemaakt, dan heeft de president zich mogelijk bezondigd aan het belemmeren van de rechtsgang.

Of Trump zich hier opzettelijk dan wel uit onbenul schuldig aan heeft gemaakt: obstruction of justice is een doodzonde in de Amerikaanse politiek.