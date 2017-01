Met deze aanklacht tegen Trump zijn Gorillaz terug van weggeweest

Gorillaz, de band rond de eeuwwisseling en de jaren daarna grote successen behaalde, is weer helemaal terug. Met de zwartgallige single Hallelujah Money, die donderdag, een dag voor de inauguratie van president-elect Donald Trump, werd uitgebracht.

Echt toevallig is dat niet. Zowel de tekst als de bijbehorende clip is een duidelijk verwijzing naar de Republikein.

Aanzwellende koortjes en Ku Klux Klan

Het is een onverholen politieke aanklacht tegen macht, protserigheid en kapitaal. De Britse zanger Benjamin Clementine, die in 2015 nog de Mercury Prize won, zingt in een duister lied over het bouwen van muren, primitief gedrag en ‘of we straks nog wel humaan zijn’. In de videoclip zien we Clementine in wat de goudgekleurde Trump Tower moet voorstellen – met telkens aanzwellende koortjes, beelden van cartoons en de Ku Klux Klan. Hallelujah Money eindigt in een climax in klokkengelui, met op beeld een torenhoge vlam en het wegrennen van tekenfilmfiguurtje SpongBob.

De groep schrijft op Twitter dat ‘je in donkere tijden iemand nodig hebt om tegen op te kijken. Hier is een verlichtende waarheid in een donkere nacht’. De single is een voorbode van een nieuw album dat Gorillaz naar verwachting later dit jaar zal uitbrengen, en waaraan ook rapper Snoop Dog meewerkt. Sinds 2011 heeft Gorillaz, een virtuele band/project van Damon Albarn en Jamie Hewlett, geen album meer op de markt gebracht.