Trump-minister: ‘Gebruik Brexit om Britten uit te buiten’

Wilbur Ross, de aangewezen minister van Economische Zaken en Handel in het kabinet van president-elect Donald Trump, heeft grootse plannen voor de Amerikaanse economie. Op internationaal niveau hoopt hij vooral de situatie rond de Brexit te kunnen uitbuiten.

Multimiljardair Wilbur Ross is een van de vele steenrijke ministers in het kabinet van Trump. Dit is zijn volledige ‘team van winnaars’

De voormalige zakenman en durfinvesteerder stelt dat Brexit en de onzekerheid in Groot-Brittannië een ‘door God gegeven’ kans is voor investeerders, meldt de Britse krant The Times. Ross hoopt ‘toe te slaan in deze periode van verwardheid’ en zo handel te stelen van de Britten.

‘Onzekerheid in Groot-Brittannië uitbuiten’

Voor zijn benoeming tot de nieuwe Amerikaanse minister van Economische Zaken moedigde Ross een groep investeerders uit Cyprus aan de situatie in Groot-Brittannië vlak na het referendum ‘uit te buiten’. Volgens Britse politici betekent dit dat hij de onzekerheid rond het Britse vertrek uit de Europese Unie (EU) ook wil uitbuiten als minister.

In Cyprus zou de regelgeving voor financiële instellingen moeten worden versoepeld, om zo te concurreren met Frankfurt en Dublin. Miljardenbedrijven in het financiële hart van Londen, the City, zouden namelijk volgens Ross op zoek zijn naar een nieuwe vestigingsplek. Zo heeft onder anderen de Franse premier Manuel Valls aangegeven bedrijven uit Londen met open armen te willen ontvangen.

Groot-Brittannië is kwetsbaar

‘Uit deze opmerkingen van Wilbur Ross blijkt maar weer dat we tijdens de onderhandelingen voor nieuwe Britse handelsverdragen afhankelijk zijn van de gulheid van onze handelspartners,’ zegt Barry Gardiner, een Labour-politicus en schaduwminister van Internationale Handel in een reactie.

Volgens Gardiner is Groot-Brittannië een kwetsbaar land omdat premier Theresa May nog steeds niet duidelijk voor ogen zou hebben wat Brexit precies inhoudt. De premier heeft aangegeven in maart een beroep te doen op artikel 50, waarna de Britten maximaal twee jaar hebben om daadwerkelijk uit de EU te stappen.

Trump heeft na zijn verkiezing overigens direct May gebeld en aangegeven dat Groot-Brittannië en Amerika ‘heel, heel belangrijk’ zijn voor elkaar. Waar de huidige president Barack Obama voor het Brexit-referendum aangaf dat Groot-Brittannië en Amerika voorlopig geen handelsverdragen zullen ondertekenen, ziet ‘Mr Brexit’ Trump het Britse vertrek uit de EU als een bron van nieuwe mogelijkheden.