Overname Telegraaf Media Groep komt dichterbij

Het Belgische bedrijf Mediahuis gaat door met de pogingen een overnamedeal te sluiten met Telegraaf Media Groep. Twee grote aandeelhouders, samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de aandelen, hebben hun steun uitgesproken voor het bod.

In december kwam aan het licht dat Mediahuis een ongevraagd overnamebod had gedaan. Samen met de Vlaamse uitgever VP Exploitatie is Mediahuis bereid 5,25 euro per aandeel te betalen voor TMG, het moederbedrijf van De Telegraaf en Metro. Het bod ligt 50 procent hoger dan de koers van het concern in december en TMG wordt daarmee gewaardeerd op 243 miljoen euro.

Krijgt Mediahuis TMG van de beurs?

Op woensdagochtend maakte het bedrijf bekend definitief een bod uit te brengen op TMG. Hoewel de steun binnen Mediahuis en VP Exploitatie groot is, zal het bedrijf misschien toch tekort komen. Ze hopen TMG van de beurs halen, waarvoor 95 procent van de aandelen nodig zijn.

De Telegraaf bericht zelf over de steun binnen Mediahuis. Terwijl woordvoerders van Mediahuis beweren dat er nog steeds gesprekken worden gevoerd, hield TMG-ceo Geert-Jan van der Snoek tot voor kort vol dat er bij het bedrijf ‘alleen op de deur is geklopt’.

Mediahuis is overigens al eigenaar van NRC Media en de lokale krant De Limburger. Het Belgische belang in Nederlandse uitgeverijen wordt met de overname nog groter. Het Vlaamse bedrijf De Persgroep is de eigenaar van de Volkskrant , het AD en regionale uitgaven, Trouw, het Parool, en andere regiokranten.

Belgische staatssteun in Nederlands medialandschap?

Na de eerste berichten over de overnameplannen van Mediahuis werden Kamervragen gesteld aan minister Kamp van Economische Zaken (VVD). PvdA-Kamerleden Mohammed Mohandis en Mei Li Vos maken zich naar eigen zeggen zorgen over de ‘indirecte staatssteun’ die Belgische dagbladenuitgevers ontvangen.

Uitgevers zouden de verlichting van financiële druk (uitgevers profiteren van een 0-procent-tarief op btw en krijgen financiële steun via BPost, het bezorgingsbedrijf waar de staat een meerderheidsbelang in heeft) gebruiken hun positie in Nederland versterken. Daarmee zouden Nederlandse uitgevers worden benadeeld door de oneerlijke concurrentie.

Als het tot een overname komt, zal De Telegraaf ‘zijn Nederlandse identiteit wel behouden’. Het grote concern, waar ook Veronica en bijvoorbeeld GeenStijl onder vallen, zag de papieren oplage van De Telegraaf de afgelopen jaren flink dalen. Het aandeel, dat sinds het overnamenieuws bijna 43 procent is gestegen, heeft sinds de piek van voor de crisis meer dan 80 procent van zijn waarde verloren.