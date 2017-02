Dijsselbloem hoopt nieuwe Griekse crisis te voorkomen

De Grieken en Europese politici voeren vrijdag weer overleg over de stand van zaken in het door schuld geteisterde land. Het Internationaal Monetair Fonds zet de hakken in het zand en de Duitse minister van Financiën zegt dat de Grieken beter uit de euro kunnen stappen dan om schuldverlichting vragen.

Kan eurozone-voorzitter Jeroen Dijsselbloem een nieuwe crisis voorkomen?

Volgens Dijsselbloem valt het allemaal wel mee: ‘De verhalen zijn schromelijk overdreven.’ Toch doen verhalen de ronde in Brussel dat de Grieken in april alweer een nieuw deel van de noodlening van het fonds NSM nodig hebben en in de zomer moet Athene de eerstvolgende grote betalingen doen.

Hoewel de IMF-top verdeeld bleek over de positie van de Grieken, blijft de organisatie schuldverlichting eisen. Als er geen sprake is van schuldverlichting, weigert het IMF mee te betalen aan het volgende deel van het noodpakket.

Hij is een populaire voorzitter van de eurogroep, maar mag Dijsselbloem na verkiezingen zijn baan in Brussel houden?

Schäuble dreigt met Grexit

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble wil juist niets weten van schuldverlichting. Volgens hem moeten de Grieken uit de eurozone stappen, als ze inderdaad willen dat een deel van de schulden wordt kwijtgescholden. De regels in het Verdrag van Lissabon laten niet toe dat een euro-land schuldverlichting krijgt toegezegd.

Schäuble zei overigens in december al dat de Grieken vooruitgang moeten boeken met de beloofde hervormingen. Volgens de Griekse minister van Europese Zaken George Katrougalos staat Schäuble ‘geïsoleerd’. Na gesprekken in Brussel geeft Katrougalos aan dat de Duitse minister de enige voorstander is van de strenge bezuinigingsmaatregelen.

Maar ook Dijsselbloem hoopt de hervormingen vrijdag een ‘zet te geven’. De PvdA’er is de voorzitter van de eurozone, de groep Europese ministers van Financiën, die onder meer besluiten over Europese leningen aan Griekenland.

‘De hervormingen in Griekenland gaan langzaam, maar het gaat wel de goede kant op,’ zegt Dijsselbloem. ‘Zo nu en dan moet het een duw krijgen. Als ik het vandaag een zet kan geven, dan is dat welkom.’

IMF eist hervormingen en schuldverlichting

Ook het IMF eist hervormingen van Athene. In de top van het IMF ruziën bestuurders over Griekenland, maar uit een op maandag gelekt rapport blijkt dat de organisatie de toekomst van het land somber inziet. Schuldenverlichting is noodzakelijk, anders is de enorme schuld van de Grieken niet houdbaar, stelt het IMF.

Het IMF houdt eraan vast dat het alleen meebetaalt aan het reddingspakket van 86 miljard euro voor de Grieken als ook de Europese geldschieters akkoord gaan met schuldverlichting. De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie sloten in augustus 2015 een deal met de Grieken.

Voor landen als Nederland en Duitsland – waar de financiële steun aan de Grieken een politiek gevoelig onderwerp is – was deelname van het IMF aan het reddingspakket (de bail-out) een voorwaarde. Maar juist omdat de leningen aan de Grieken zo gevoelig liggen, willen Duitse politici niets weten van het kwijtschelden van (een deel van) de Griekse schuld.