Dijsselbloem over rapport: IMF moet eerlijk zijn over Grieken

PvdA-minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem is niet erg te spreken over het in zijn ogen sombere rapport van het IMF over Griekenland. Deze belangrijke kredietverlener moet wel eerlijk zijn over de eisen die het aan het land heeft gesteld, vindt hij.

Dijsselbloem speelde tijdens de Griekse crisis als eurogroepvoorzitter een belangrijke rol in de onderhandelingen over de Griekse schuldenberg en de aflossing ervan.

Als een molensteen om de nek

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is net als de Europese Unie (EU) kredietverlener voor de Grieken. Er zijn miljardenleningen verstrekt, in ruil voor hervorming van de Griekse economie en bezuinigingen. Ook het IMF heeft grote offers van Griekenland gevraagd, zegt Dijsselbloem. ‘Daar wassen ze nu een beetje de handen van schoon. Dat vind ik niet erg sterk.’

De aanleiding voor Dijsselbloems kanttekening is een nieuw IMF-rapport. Volgens het Britse dagblad Financial Times blijkt uit dat (ongepubliceerde) rapport dat het IMF de enorme Griekse schuldenlast onhoudbaar acht. De schulden hangen als een ‘molensteen om de nek’ van het Zuid-Europese land, is het oordeel. Het IMF houdt eraan vast dat het alleen meebetaalt aan het reddingspakket van 86 miljard euro als ook de Europese geldschieters ‘ja’ zeggen tegen schuldverlichting. De IMF-top is intussen verwikkeld in een ruzie over de te volgen koers. Topbestuurders worden het maar niet eens over schuldverlichting voor Griekenland.

Kwijtschelding is niet aan de orde

Als het IMF de steun voor het reddingsprogramma intrekt, komt de hele operatie in gevaar. Duitsland, de grootste EU-geldschieter, wil niets weten van kwijtschelding. Die visie is ook Dijsselbloem toegedaan. Wél is een schuldenverlichting door langere looptijden of lagere rentes bespreekbaar. Dijsselbloem: ‘Dat scheelt op de langere termijn behoorlijk geld. We zijn bereid om half 2018 opnieuw te kijken wat er nog mogelijk en nodig is.’ Dijsselbloem benadrukt dat de Grieken de leningen gewoon moeten terugbetalen.

De Eurogroep ziet IMF-deelname als voorwaarde voor het reddingspakket (bail-out). Dijsselbloem vindt het rapport te somber. Er is juist sprake van economische groei en een behoorlijk herstel in Griekenland, zegt hij. Het IMF verwacht zelf dat de economische groei dit jaar aantrekt – van 0,4 procent over 2016 naar 2,7 procent in 2017. De Griekse staatsschuld (dit jaar naar verwachting 180,8 procent van het nationaal inkomen) is nog veel te hoog, en daalt maar weinig.