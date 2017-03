Juncker waarschuwt EU: ‘Gedraag je niet zoals Trump’

Een waarschuwing van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Het Europese continent verliest aan kracht, vergeleken met andere regio’s.

De leden van de Europese Unie (EU) moeten zich volgens de EU-chef richten op ‘multilateralisme, in plaats van provincialisme’.

Niet meer in G7

‘We hebben een sterke economie, maar die economie verliest aan kracht. Het was een aantal jaar geleden 30 procent (van het totale wereldwijde bbp), maar vandaag is dat 23 tot 25 procent, en het zal nog verder dalen tot onder de 20 procent over een paar jaar,’ waarschuwt Juncker.

Over 15 jaar zal geen enkel EU-lid meer tot de G7 (de club van de zeven hardst groeiende wereldeconomieën) behoren, aldus Juncker. Hij wijst naar een groeiende weerstand tegen globalisering en handelsverdragen: Europa kan het niet alleen, vindt hij.

Niet zoals Trump

‘Wij, Europeanen, zijn de bewoners van het kleinste continent ter wereld, maar we blijven denken dat we het grootst van het grote zijn,’ zei Juncker. ‘Dat is niet waar.’

Daarna spreekt hij zich direct uit tegen het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, een voorbeeld dat Europa volgens hem niet moet volgen. Ook de Britse beslissing om de EU te verlaten is volgens Juncker een ‘tragedie’, die niet gespiegeld moet worden door andere landen.