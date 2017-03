Impasse is compleet: personeel TMG stapt naar rechter

De centrale ondernemingsraad (cor) van de Telegraaf Media Groep (TMG) wil de overname door Mediahuis aanvechten. Dit maakte het personeelsorgaan dinsdag bekend. Ook Talpa-baas John de Mol heeft een gang naar de Ondernemingskamer aangekondigd.

Na het turbulente weekeinde waarin de raad van commissarissen het bestuur van TMG naar huis stuurde, leek de strijd beslecht. Nu de cor heeft aangekondigd naar de Ondernemingskamer te stappen, blijkt de race nog niet gelopen. Twistpunt is het uitblijven van serieuze onderhandelingen met mediaconcern Talpa, ook een gegadigde voor de overname van TMG.

De cor vindt dat hij geen kans krijgt om een heldere afweging te maken tussen De Mol en Mediahuis. Het mediaconcern Talpa toonde ook belangstelling voor een overname, en bood een hogere prijs voor de aandelen TMG. De Mol bood 6,50 euro per aandeel. Dat is 50 cent meer dan de prijs die Mediahuis wil betalen. Toch wil de raad van commissarissen niet in gesprek met John de Mol.

Impasse compleet

De raad van bestuur, die wel oren had naar het bod van Talpa, werd door de raad van commissarissen op non-actief gezet. De twee bestuurders zouden zich niet constructief hebben opgesteld tijdens het overnameproces. Grootaandeelhouder Guus van Puijenbroek, die samen met Mediahuis een consortium heeft gevormd, heeft een zetel in diezelfde raad van commissarissen.

Het Vlaamse Mediahuis is samen met de familie Van Puijenbroek goed voor bijna 60 procent van de aandelen. Door het meerderheidsbelang van het consortium lijkt een overname door De Mol onwaarschijnlijk. John de Mol heeft zelf 20 procent van de aandelen TMG, en moet uiteindelijk afstand doen van zijn belang om de overname van TMG door Mediahuis mogelijk te maken. Een van de twee partijen moet zich gewonnen geven. Hiermee is de impasse compleet.

John de Mol kansloos

In het uiterste geval kan de Ondernemingskamer de raad van commissarissen onbevoegd verklaren. Mocht dit gebeuren, dan moet TMG nieuwe commissarissen instellen, die de overname opnieuw moeten beoordelen. Dit betekent niet dat De Mol een kans maakt: zowel Mediahuis als Van Puijenbroek heeft aangegeven zijn aandelen niet te willen verkopen. John de Mol kan dus geen meerderheidsbelang halen.

Vandaag zijn de jaarcijfers van TMG bekendgemaakt. Het mediaconcern sloot 2016 af met een kleine winst van 1,6 miljoen euro. Dit is een verbetering ten opzichte van 2015, toen er een verlies werd geleden van 23,6 miljoen euro.