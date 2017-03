Ronald van Raak wil falende bankiers achter slot en grendel

Als het aan de SP ligt, kunnen bankiers voortaan achter de tralies belanden wanneer hun beslissingen financieel nadelig zijn voor klanten. Ronald van Raak wil het voorbeeld van IJsland volgen. Daar werden bankiers strafrechtelijk vervolgd voor hun wanbeleid tijdens de financiële crisis.

Dat zei het SP-Kamerlid vanmorgen in De Ochtenden op Radio 1. ‘De bankencrisis kwam niet uit de lucht vallen, maar was het gevolg van onverantwoord gedrag van bankiers. Ook ons land heeft grote schade geleden, waarvan mensen nu nog steeds de gevolgen ondervinden. In IJsland heeft de bevolking genoegdoening gekregen en zijn tientallen bankiers strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.’

‘Schikking niet afdoende bij wanbeleid’

Ronald van Raak wil dat dit ook in Nederland mogelijk wordt. ‘Bij grootschalig wanbeleid in de financiële sector wordt in ons land vaak een schikking getroffen, ook omdat er veel te weinig financieel rechercheurs zijn. Daarin willen wij dan ook flink investeren. Daarnaast willen we de mogelijkheid van vervolging uitbreiden. Door een bepaling in het Wetboek van Strafrecht die omvangrijk financieel wanbeheer strafbaar stelt.’

Op dit moment kan wanbeleid via een civiele procedure wel worden aangevochten bij de rechter, maar is het niet mogelijk om de geleden schade vergoed te krijgen. Van Raak ziet liever dat bankiers die de fout in gaan een gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Het is aan de politiek

ABN AMRO vindt het voorstel van Ronald van Raak vooral een zaak voor de politiek. ‘Als de politiek de eisen voor bankiers wil verscherpen, is het vooral aan de Tweede Kamer om de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken,’ zegt een woordvoerder van ABN AMRO.

Bankiers die in de fout gaan, kunnen worden vervolgd door Tuchtrecht Banken. Deze tuchtcommissie werd in 2015 ingesteld door het ministerie van Financiën en de Nederlandse Vereniging voor Banken, om scherper toezicht te houden op bankiers. De bankiers moeten een bankierseed afleggen, waarin ze beloven integer te werk te gaan. Het Tuchtrecht Banken kan bij overtreding een beroepsverbod opleggen van maximaal 3 jaar, en een hoofdelijke boete eisen van 25.000 euro. De Nederlandse Vereniging voor Bankiers onthoudt zich van een reactie op het plan.