Met SBS bouwt De Mol verder aan media-imperium

John de Mols mediabedrijf Talpa neemt SBS over. De Mol betaalt de Finse uitgever Sanoma 237 miljoen euro voor 67 procent van de SBS-aandelen. De overname is een belangrijke stap voor De Mol, die Talpa wil uitbouwen tot een media-imperium.

SBS Broadcasting komt volledig in handen van Talpa en De Mol wordt eigenaar van tv-zenders als SBS6, SBS9, Net5 en Veronica. Dat betekent dat De Mol volledige zeggenschap krijgt over de programmering van deze zenders.

Mogelijk geen einde aan strijd om TMG

De Mol werd al snel vergeleken met Silvio Berlusconi en Rupert Murdoch, beide eigenaren van enorme mediabedrijven met veel invloed. De ondernemer verloor wel de strijd om Telegraaf Media Groep van het Belgische Mediahuis.

In een persbericht over de overname van de resterende SBS-aandelen, laat De Mol tussen de regels door weten dat hij ook de strijd om TMG nog niet heeft opgegeven. Hij zegt gebruik te willen maken van alle platforms, om content ook interessant te maken voor ‘de lezer’.

De Mol richt zich op nieuwe media

Met die platforms hoopt De Mol koploper te worden op de mediamarkt en gebruik te maken van de ‘technologische aanpak’. Daarvoor moet het bedrijf ‘24/7’ content bieden. Verder is duidelijk dat de holding wil investeren in ‘OTT [over the top, red.], print, online en data’, aldus Pim Schmitz, CEO van Talpa.

Samen met SBS wordt Talpa – ook eigenaar van onder meer 538, Sky en Radio Veronica – ‘het grootste muziek-entertainmentbedrijf van Nederland’. Met de koop van SBS-programma’s gaat De Mol de uitdaging aan om deze rendabel te maken. Sanoma kampte lange tijd met problemen rond de programmering, die weinig winstgevend was.

Talpa legde in 2011 samen met Sanoma 1 miljard euro neer voor SBS. De Finse uitgever moest SBS Broadcasting verscheidene keren afwaarderen. Met de verkoop van SBS wordt Sanoma gedwongen tot een nieuwe afwaardering, ditmaal van 313 miljoen euro.