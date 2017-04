Ronald van Zetten over Frendz: ‘Verdienmodel is nu nog karig’

Oud-HEMA-directeur Ronald van Zetten telde vorig jaar met partners Roland Kahn (Coolcat) en Jaco Scheffers een half miljoen euro neer voor de overgebleven merken en het klantenbestand van warenhuis V&D. De drie ondernemers lanceren nu de mode-app Frendz.

Met de app, die klanten kunnen gebruiken voor ‘sociaal shoppen’, hoopt Van Zetten de modemarkt op zijn kop te zetten. Op dezelfde manier waarop foto-apps als Pinterest worden gebruikt, kunnen gebruikers outfits en accessoires bij elkaar zoeken en delen met volgers. Als een product wordt aangeboden door partners die bij Frendz zijn aangesloten, kunnen gebruikers dat meteen kopen.

Elsevier sprak met Van Zetten over Frendz en ‘V&D Concepthouse’, waar de drie ondernemers nieuwe projecten hopen te lanceren die de markt in beweging brengen.

Loopbaan Van Zetten: 2003-2015 Topman HEMA

2000-2003 President operations, Albert Heijn

1997-2000 Marketingchef Praxis

1993-1997 Diverse functies bij HEMA

1989-1993 Commercieel manager DA

Elsevier: U hebt met z’n drieën een half miljoen neergeteld voor de V&D-merken om een webshop te lanceren. In hoeverre moest u opnieuw beginnen?

Van Zetten: ‘Echt helemaal vanaf nul. Het oorspronkelijke plan was inderdaad om een webshop te lanceren met de database en de systemen van V&D, maar de IT-programma’s waren er niet meer. Toen dachten we: als we toch heel veel geld gaan betalen, waarom doen we dan niet iets van deze tijd?’

Elsevier: Heel veel geld? Kunt u een indicatie geven van het bedrag?

Van Zetten: ‘Het gaat om een serieus bedrag, maar we geven geen cijfers. We hebben naar veel projecten gekeken en we hebben veel gecombineerd. We wilden iets spannends met e-commerce, en toen zijn we terechtgekomen bij het team waarmee we nu Frendz hebben gelanceerd. We hebben zelfs besloten om de naam “V&D” niet meer te gebruiken voor het eerste project.’

Elsevier: U hebt met z’n drieën ‘V&D Concepthouse’ opgericht. Is Frendz slechts een experiment? Komen er nog meer projecten aan?

Van Zetten: ‘Onze focus ligt nu bij Frendz. We willen kijken hoe iedereen erop reageert, wat we kunnen aanpassen, of mensen iets gaan creëren. We verwachten ook niet dat Frendz meteen voor de massa is. Het wordt mogelijk eerst iets voor early adopters en innovators, voordat de doorsneeklant eraan toe is.

‘Het project is echt fundamenteel anders dan waarmee we begonnen. Frendz moet echt hip en happening worden. Webshops worden op een gegeven moment saai, je bent in een halfuurtje klaar. Frendz moet een sociale ervaring worden. De uitdaging is om mensen elkaar te laten volgen.’

Elsevier: U bent dus wel afhankelijk van klanten?

Van Zetten: ‘Absoluut, zeker in het begin.’

Elsevier: Als Frendz om het sociale aspect draait, bent u dan – net als Facebook – afhankelijk van op advertentie-inkomsten?

Van Zetten: ‘Nee, we gaan niet een merk pushen dat toevallig honderd groene regenjassen kwijt wil. We hopen partners met klanten te verbinden omdat de gebruikers van Frendz producten van de partners mooi vinden.’

Elsevier: Hoe gaat u geld verdienen met Frendz? Ook de transacties zijn niet bepaald winstgevend.

Van Zetten: ‘Nee, het verdienmodel is inderdaad nogal karig. Vooral de eerste jaren worden moeilijk. Maar op termijn kunnen we bijvoorbeeld ook de data gebruiken: we kunnen trends gaan voorspellen.’

Elsevier: Als de klant eenmaal is bereikt, wat zijn dan de ambities? Hoe kijkt u naar de internationale markt?

Van Zetten: ‘We beginnen in Nederland, omdat het een markt is die Roland Kahn en ik goed kennen en begrijpen. Als het goed gaat op de Nederlandse markt, is onze ambitie wel de projecten internationaal te lanceren.’