Aardgas: Rusland laat EU links liggen en kiest voor Turkije

De Russische aardgasgigant Gazprom is begonnen met de bouw van Turkish Stream. Het omvangrijke gaspijpnetwerk doorkruist de Zwarte Zee en verbindt Rusland met Turkije. Op de achtergrond van het project spelen tal van geopolitieke belangen.

Turkish Stream begint in de Russische badplaats Anapa ten oosten van het schiereiland de Krim. De gaspijp legt zo’n 900 kilometer af over de bodem van de Zwarte Zee en komt weer aan land in het Europese deel van Turkije. Daarna wordt het gas verdeeld: een deel is bestemd voor de Turkse markt, de rest gaat via Griekenland naar Europa. De aanleg gaat tussen de 12 en 13 miljard euro kosten. Per jaar zal er 31,5 miljard kubieke meter gas door de pijpleiding gaan.

Oekraïne buitenspel

De nieuwe pijplijn biedt Rusland voordelen. Voorheen speelde Oekraïne een cruciale rol in de distributie van Russisch gas naar Europa, maar na het afzetten van de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj in 2014 en de invasie van de Krim, in hetzelfde jaar, verslechterden de betrekkingen tussen de landen drastisch. Door Turkish Stream kunnen de Russen Oekraïne omzeilen en via Turkije gas leveren aan Europa.

Turkish Stream is een alternatief voor South Stream, het oorspronkelijke plan. Daarbij zou het aardgas via Bulgarije naar Servië en de Europese Unie gaan. In de nasleep van de invasie van de Krim en de daaropvolgende sancties van de Europese Unie tegen Rusland, werd de bouw van de pijplijn gestaakt, ten koste van duizenden banen en honderden miljoenen euro’s in Oost-Europa.

Energieknooppunt

Eind 2019 zal het eerste Russische gas naar Turkije gaan. Ankara onderhandelt ook met Azerbeidzjan, Iran en Israël over de distributie van energie. Turkije ambieert een energieknooppunt te worden voor Europa en Azië.