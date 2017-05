Blokker: moeilijk overleven in de ‘V&D-zone’

Geen topman die beter wist wat zijn klanten wilden dan Jaap Blokker. Ooit waren zijn winkels vol mensen op zoek naar luchtverfrissers, stoffers en blik, spullen voor in de keuken en meer van dit soort zaken. Nu komen er weinig mensen meer.

In de jaarverslagen van Blokker Holding, het moederbedrijf waar ook Intertoys, Marskramer, Big Bazar en meer formules onder vallen, benutte Blokker steevast het voorwoord om zijn visie op de maatschappij te leveren.

In zijn laatste voorwoord [pdf] voor hij stierf, in het verslag over 2009, spuide hij kritiek op de ‘euro treuro’ die Nederland in een muntunie met ‘siësta-economieën’ ketende, ‘dagjes vrij’ die criminelen van ‘invoelende rechters’ kregen – sommige ervan hadden zijn winkels overvallen – en ‘gemeentelijk gegraai’: de vele belastingen waarmee middenstanders te maken krijgen.

Minder grote bedreiging

Hij schonk ook aandacht aan het toen al snel veranderende winkellandschap. Over de groei van internetwinkels schreef hij: ‘Voor ons type winkels is deze ontwikkeling een minder grote bedreiging dan voor vele andere.’

Verderop: ‘Veel van onze artikelen willen nog altijd eerst bekeken, bevoeld en besnuffeld worden voordat ze mee mogen naar het huis van de consument, die ook in veel gevallen prijs stelt op een persoonlijk advies door deskundig personeel.’

Overleven

Spoel zeven jaar vooruit naar vandaag: Blokker Holding maakte bekend 1.900 mensen te ontslaan en een groot aantal formules te verkopen. Honderd Blokker-winkels worden gesloten.

De noodzaak was er. Waar Blokker Holding in 2013 nog 60 miljoen euro winst maakte, was er in 2014 een verlies van 20 miljoen euro. In 2015 liep het verlies op naar 50 miljoen euro. Het bedrijf maakt bijna een derde minder omzet dan een paar jaar geleden.

Er werden al enige tijd vraagtekens gezet bij of de keten wel zou overleven. De Blokker-keten was zijn fameus goede neus voor wat klanten wilden al een poos kwijt.

Sex and the City

Met achtereenvolgens houten speelgoed, een eigen lijn kookartikelen, een complete restyling van de winkels en reclames met een actrice uit Sex and the City, werd geprobeerd klanten terug te lokken. Dat lukte maar matig.

Het ligt niet alleen aan internetwinkels. De wetten van de winkelstraat zijn veranderd. In het goedkope segment is de prijs steeds belangrijker geworden, en het prijsniveau steeds lager: prijsvechters als Action regeren daar. Die keten opent vier winkels per week.

Action-CEO Sander van der Laan weet: ‘Het is heel lastig om met ons te concurreren’

Prijsvechters

In het dure segment maken winkels van winkelen een belevenis, met bijzondere collecties en fijne zaken: denk aan Bijenkorf of gespecialiseerde kookzaken.

Blokker is te duur om te concurreren met prijsvechters als Action, en de winkels en het assortiment zijn niet bijzonder genoeg om te concurreren met dure winkels. In die ‘V&D-zone’ is het moeilijk overleven.

Het concern zal heel wat uit de kast moeten trekken om van de winkels weer hét adres te maken waar heel Nederland zijn huis-, tuin- en keukenbenodigdheden haalt.