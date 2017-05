Draghi onder vuur over ECB-beleid

Hoewel hij zich bewust is van de bijwerkingen van het beleid van de Europese Centrale Bank, richt ECB-president Mario Draghi zich alleen op de inflatie in de eurozone. Draghi beantwoordde woensdagmiddag kritische vragen van Tweede Kamerleden in Den Haag.

Het langverwachte bezoek van Draghi werd eerder uitgesteld. Oud-SP-Kamerlid Arnold Merkies nodigde Draghi meer dan een jaar geleden al uit.

Draghi antwoordde in eerste instantie met ingestudeerde verklaringen van de ECB, maar na fel doorvragen kregen de Kamerleden toch nieuwe informatie los van een steeds gefrustreerdere Draghi.

Uit het weekblad: als er geen eurobestuur komt, volgt totale crisis

Lage rente en kwantitatieve verruiming

De Kamerleden haalden hard uit naar het monetaire beleid van de ECB. Draghi moest het vooral ontgelden bij vragen over de lage rente en de zogeheten kwantitatieve verruiming door de centrale bank. De ECB koopt al jaren honderden miljarden aan staatsobligaties op, om de inflatie te stimuleren.

Dat beleid brengt pensioenfondsen in Nederland ‘op de korte termijn’ in problemen, stelde Draghi woensdag. Op de lange termijn is kwantitatieve verruiming ‘goed voor iedereen’. Pensioenfondsen zouden zich veel meer zorgen moeten maken over de vergrijzing in de eurolanden.

De Kamerleden Mark Harbers (VVD), Tony van Dijck (PVV), Pieter Omtzigt (CDA), Steven van Weyenberg (D66), Bart Snels (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Henk Nijboer (PvdA), Carola Schouten (ChristenUnie), Lammert van Raan (PvdD), Martin van Rooijen (50PLUS), Elbert Dijkgraaf (SGP), Farid Azarkan (DENK) en Thierry Baudet (FvD) stelden vragen aan Draghi. De ECB-president zat in de Thorbeckezaal naast Pieter Duisenberg, voorzitter van de Kamercommissie voor Financiën en tevens de zoon van Wim Duisenberg, de eerste president van de ECB.

‘Draghi is hypocriet’

Kersvers Kamerlid en leider van het Forum voor Democratie Thierry Baudet legde een scenario voor aan Draghi. Als Nederland uit de euro stapt, krijgt het dan 100 miljard terug? In januari zei Draghi dat Italië – als het land uit de euro stapt – de schulden aan de eurozone eerst moet aflossen. ‘Dat moet dan voor de baten van Nederland hetzelfde zijn,’ zegt Baudet tegen elsevier.nl.

Baudet, die al jaren campagne voert tegen de Nederlandse deelname aan de euro, wil ‘mensen in Nederland ervan bewust maken dat ze ongelofelijk veel geld betalen aan de euro’. Draghi zei niet te willen reageren op het ‘hypothetische scenario’ van Baudet. ‘Hij reageerde ontwijkend en zei dat hij niet gaat speculeren.’ Begrijpelijk gezien zijn rol, maar ook hypocriet, vindt de FvD-voorman. ‘Hij wil wel dreigen naar Italië, maar ons niet die mooie worst voorhouden.’

Verder uit Baudet – net als collega Renske Leijten (SP) – zijn zorgen over het kwantitatieve verruimingsbeleid van de ECB, dat volgens de politici alleen multinationals helpt. ‘Grote bedrijven en organisaties kunnen cashen, maar juist de sector die verantwoordelijk is voor de meeste economische groei in Nederland, komt nu moeilijk aan geld: het mkb en de zelfstandigen.’

In Baudet klinken de woorden door van veel critici van de euro, die is opgericht als politieke munt. ‘Nu heb je een monetair beleid dat geldt voor landen als Griekenland en Italië, maar ook voor Nederland en Duitsland. Het idee van one size fits all slaat nergens op. In dit geval: one size fits nothing.’