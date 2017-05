Waarde van bitcoin breekt record na record: wanneer stopt dit?

De waarde van de virtuele valuta bitcoin blijft stijgen. Een bitcoin kost momenteel 1.400 euro en is daarmee meer waard dan goud.

De vraag naar bitcoins neemt zo sterk toe dat de waarde is verdriedubbeld in één jaar. Een van de drijfveren achter deze waardestijging is Japan. Daar werd op 1 april de bitcoin als officieel betaalmiddel erkend. De Japanse horeca was een van de eerste bedrijfstakken die de bitcoin als betaalmiddel accepteerden.

De Japanners kunnen nu al in meer dan 250.000 restaurants digitaal afrekenen met de bitcoin. Naar verwachting zal de detailhandel in de komende maanden volgen.

Dreigement

Ook in Mexico groeit de belangstelling voor bitcoins. Agustín Carstens, hoofd van de centrale bank van Mexico, volgt de ontwikkelingen rond de virtuele valuta nauwlettend. De peso is zwak en sterk afhankelijk van het geld dat Mexicanen vanuit de Verenigde Staten naar huis sturen.

Dat laatste blijft een onzekere factor gezien de moeizame relatie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Mexicaanse overheid. Zo dreigt Trump geregeld belastingen op te leggen op het geldverkeer tussen Mexico en de Verenigde Staten. Door het gebruik van bitcoins kan Mexico dit dreigement omzeilen.

Onlangs kondigde Rusland aan het gebruik van digitale valuta’s te willen legaliseren. Een groot verschil met slechts een jaar geleden, toen de Russische autoriteiten gevangenisstraffen wilden opleggen aan mensen die handelden in virtuele valuta’s. Het Kremlin experimenteert vermoedelijk met digitale valuta’s door de zwakke roebel. Deze is sterk in waarde gedaald door de lage olieprijs en de westerse economische sancties.

Cryptovaluta’s

Het gebruik van bitcoins heeft voordelen en nadelen. Enerzijds kan geen enkele overheidsinstantie de bitcoin beïnvloeden. Ook is de digitale valuta niet beïnvloedbaar door het monetaire beleid van centrale banken, waardoor de waarde niet te manipuleren is. Wereldwijd zijn er ruim 16 miljoen bitcoins in omloop.

Anderzijds fluctueert de waarde van de bitcoin sterk: begin 2015 was de bitcoin zo’n 200 euro waard, in 2017 dus zeven keer zo veel. Daarnaast zijn virtuele valuta’s erg populair onder criminelen. Het gebruik van digitaal geld als de bitcoin garandeert een hoge mate van anonimiteit. Onder meer op het dark web – een anoniem en besloten deel van internet – zijn virtuele valuta’s mateloos populair. Niet voor niets worden digitale valuta’s ook wel ‘cryptovaluta’s’ genoemd.