Baudets FvD trots op kandidatenlijst: ‘Kwalitatief doorslaggevend’

Thierry Baudets Forum voor Democratie (FvD) presenteert vrijdag de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Voorzitter van de kandidatenselectiecommissie Robert de Haze Winkelman (oud VVD-senator) is trots op de lijst. Het zijn vrijwel allemaal mensen zonder politieke achtergrond, zegt hij. ‘Dus niet belast met jarenlange vriendjespolitiek en compromissen’.

Eerder deze week werd bekend dat strafpleiter Theo Hiddema de tweede plek op de lijst inneemt. Andere opvallende namen zijn onder meer oud-NRC-journalist Paul Frentrop (vijfde plaats), schaker Loek van Wely (28e plek), en hoogleraar Paul Cliteur (30e plek). Daarnaast prijken er ook een flink aantal minder bekende namen op de lijst van FvD, dat zich vooral wil profileren als een anti-establishment-partij.

‘Anti-politici’

‘Het zijn stuk voor stuk goede en verstandige mensen, die goed zijn in hun werk,’ zegt De Haze Winkelman tegen Elsevier, en benadrukt dat het voornamelijk om personen gaat zonder politieke achtergrond. ‘Het zijn in feite anti-politici’.

Volgens hem heeft de gevestigde politiek geen boodschap aan wat het volk wil, en lijken de zittende partijen ‘als het er echt om gaat’ allemaal op elkaar. Een uitzondering daarop is de PVV: ‘maar die isoleert zich door zich ongenuanceerd en grof uit te laten,’ aldus De Haze Winkelman.

Ambitieus streven

Daar ligt voor FvD een enorm gat om in te springen, vindt de oud-VVD’er. De huidige opiniepeilingen hebben het volgens hem bij het verkeerde eind: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de opiniepeilers die FvD steevast op 0 zetels zetten – ook in het licht van de overwinning van Trump en de uitkomst van het Brexit-referendum – nog lelijk op hun neus zullen kijken.’ De Haze Winkelman denkt dat de partij nog wel eens ‘meer dan 10 zetels’ zou kunnen halen.

Het streven van leider Baudet is nog ambitieuzer. ‘Mijn goede voornemen voor 2017 is om 20 zetels te halen in de Kamer,’ zegt een opgewekte Baudet in gesprek met Elsevier.

De Haze Winkelman lijkt zich over concurrentie van partijen als VNL en GeenPeil, waarvan de leiders eerder tijdens de campagne voor het Oekraïne-referendum nog met Baudet samenwerkten, geen zorgen te maken: ‘Met de lijst die voor ons ligt, denk ik dat wij kwalitatief doorslaggevend zullen zijn’.