DENK reageert eindelijk op vertrek Sylvana: ‘Grote verbazing’

Na urenlange stilte heeft politieke Beweging DENK gereageerd op het vertrek van Sylvana Simons. De beweging heeft met ‘grote verbazing’ kennis genomen van het vertrek van Simons.

‘Wij hebben dit via de media gehoord,’ laten Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Ozturk en kandidaat-Kamerlid Farid Azarkan weten in een verklaring op sociale media. Ook heeft Azarkan een videoboodschap voor Sylvana gemaakt.

Een boodschap aan Sylvana pic.twitter.com/NczZTc0UzU — DENK (@DenkNL) 24 december 2016

Vooral verbazing

Kuzu, Ozturk en Azarkan zeggen ook verbaasd te zijn over de beweegredenen van Simons, die aangaf zich niet meer te kunnen vinden in de koers van DENK. ‘Wij hebben Sylvana Simons altijd de ruimte gegeven om samen met ons haar idealen te verwezenlijken,’ zeggen ze. ‘Wij laten ons niet verdelen,’ is de boodschap na haar vertrek.

Eerder op de dag liet Simons via interviews in de media weten DENK te verlaten. De voornaamste reden voor haar vertrek was de reactie van de politieke beweging op bedreigingen aan haar adres. Volgens Simons waren de leden vooral bezig met de media-aandacht en niet met haar: ‘Ik leefde in een totaal onwerkelijke situatie, terwijl Denk die media-aandacht vierde.’

‘In onze groepsapp reageerden ze ’s avonds jubelend op de media-aandacht die de persconferentie (over de bedreigingen, red.) genereerde. Maar Tunahan Kuzu heeft mij tot op de dag van vandaag niet gebeld en gevraagd hoe het met me gaat’.

DENK kan zich daar niet in vinden: ‘Wij hebben haar emotioneel ondersteund en financieel ondersteund. Wij hebben het voor elkaar gekregen dat er passende maatregelen voor haar werden getroffen,’ aldus de verklaring. ‘We hebben zelfs een auto voor je geregeld,’ zegt Azarkan bovendien in de aan Simons gerichte videoboodschap.

Andere politieke koers

Simons zou zich overigens ook niet meer kunnen vinden in de ‘stijl van de partij’. De partij appelleert volgens haar aan boosheid en gedijt bij polarisatie. Simons is ‘blij dat ze racisme op de politieke agenda hebben gezet, maar ik wil niet alleen maar tegen iets zijn’. Ze start samen met Ian van der Kooye, tot zaterdag strateeg en campagneleider bij DENK, een nieuwe partij genaamd Artikel 1.

Met de naam verwijst ze naar artikel 1 van de grondwet, dat gelijke behandeling voor iedereen garandeert en discriminatie verbiedt. Van der Kooye en Simons zouden begin december al zijn begonnen met gesprekken over een nieuwe partij. Saillant detail is dus dat de twee besloten hun oud-partijgenoten niet in te lichten over hun vertrek.

‘Een scheiding komt niet van de ene op de andere dag. Soms moet je ’s nachts ertussenuit knijpen omdat je partner je niet onbeschadigd zal laten gaan,’ aldus Simons daarover. Simons en Van der Kooye beraden zich nog over een partijprogramma en kandidatenlijst.