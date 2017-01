Wat deed Amri in Amsterdam voordat hij naar Brussel ging?

Anis Amri, de terrorist die achter de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn zit, heeft woensdag 21 december de trein gepakt vanuit Nijmegen naar Amsterdam CS. Daar is hij aan het einde van de middag op de trein naar Brussel gestapt.

Dat blijkt uit onderzoek van de politie naar de route die de Tunesische terrorist heeft afgelegd na zijn terreurdaad, meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie.

Doodgeschoten door twee Italiaanse agenten

Amri is vastgelegd op camera: in Nijmegen, Amsterdam Centraal Station en Brussel-Noord. Vanuit daar is de Tunesiërs doorgereisd naar Frankrijk, om uiteindelijk in de Italiaanse stad Milaan te belanden. Daar werd hij, vrijdag 23 december, gedood door twee politieagenten. De Nederlandse justitie bevestigt hiermee een eerder bericht van het Duitse Openbaar Ministerie. Die lieten eerder vandaag weten dat Amri op camerabeelden staat die zijn gemaakt op het Amsterdamse treinstation.

Vorige week woensdag meldden buitenlandse media al dat Amri in Nederland was geweest. Het Nederlandse OM bevestigde daarna dat hij in Nijmegen was gefilmd. Of hij ook in Amsterdam was geweest, zoals Franse media meldden, bleef lange tijd onduidelijk.

Kritiek op minister Van der Steur

Amri blijkt om 13.20 uur met de intercity vanuit Nijmegen te zijn aangekomen op Amsterdam Centraal. Om 16.00 uur pakte hij de trein naar Brussel. Maar wat deed hij dan in de tussenliggende uren? Op die bewuste 21 december heeft de terrorist in elk geval enkele uren in de hoofdstad doorgebracht, schrijft minister Ard van der Steur in een brief die hij vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. Waar Amri in Amsterdam heenging wil Van der Steur niet zeggen. Hij benadrukt dat het onderzoek nog in volle gang is.

Vandaag werd ook bekend dat Amri na de aanslag op maandag 19 december – waarbij twaalf mensen werden gedood – de Duitse inlichtingendiensten opzichtig provoceerde. Bij het Berlijnse station Bahnhof Zoo zou hij – voor de lens van een bewakingcamera – een bij IS-aanhangers bekende groet hebben gemaakt, schrijft Die Welt.