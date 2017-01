Asscher roept EU-collega’s op: stop ‘gebrek aan controle’ door vrij verkeer

De nieuwe PvdA-leider Lodewijk Asscher wil met zijn Europese collega’s werken aan een einde aan ‘oneerlijke arbeidsmigratie’. Door de EU-regeling worden gewone Europeanen gedupeerd, stelt de sociaaldemocraat.

Linkse partijen in Europa moeten volgens Asscher inzien dat het ‘progressief patriottisme de nodige oplossing is voor nationalisme en xenofobische politiek’. Tegelijkertijd is het een goed alternatief voor de politiek die het verlangen naar een gemeenschap en nationale identiteit belachelijk maakt.

EU is symbool van sociaal onrecht

Asscher schreef dinsdag een open brief aan zijn ‘sociaaldemocratische Europese collega’s’. De actie van Asscher, die volop campagne voert om zijn plannen te promoten, komt na kritiek van zijn oud-collega Diederik Samsom. Die vroeg tijdens een debat in december aan Asscher: ‘Waarom ben je de afgelopen kabinetsperiode niet naar de Oost-Europese lidstaten gevlogen om hun verzet tegen strengere regels weg te nemen?’

Nu wil Asscher dat wel doen. Volgens de PvdA-leider biedt Brexit de ideale kans om de arbeidsmarkt in Europa ‘eerlijker’ te maken. ‘Europa is voor veel mensen een symbool geworden van sociaal onrecht. Daarom zijn nieuwe, eerlijke en progressieve spelregels nodig.’

Asscher wil voorkomen dat arbeidsmigratie duurdere arbeidskrachten in West-Europa benadeelt. Oost-Europese werknemers moeten betaald worden volgens de ‘normen en waarden’ van het land waarin ze werken. De Europese detacheringsrichtlijnen zorgen ervoor dat veel mensen het gevoel hebben dat oneerlijke concurrentie het enige gevolg is van arbeidsimmigratie, merkt Asscher.

Het leidt volgens de PvdA tot spanningen tussen gemeenschappen. De sociaaldemocraat vindt het nationalisme geen goed alternatief, maar vindt ook niet dat kritiek op de arbeidsmigratie genegeerd moet worden: ‘Gebrek aan grip en controle kan niet worden weggenomen door krampachtig een Europese identiteit te benadrukken.’

Hetzelfde doel als SP

De Socialistische Partij (SP) verzet zich al jaren tegen het vrij verkeer van personen binnen de EU. ‘De SP en ik hebben hier hetzelfde doel, namelijk zorgen dat Nederlanders niet worden weggeconcurreerd door arbeiders die kunstmatig goedkoper zijn,’ aldus Asscher begin december. ‘Dat is volkomen onrechtvaardig.’

Daarnaast wil Asscher ervoor zorgen dat Europese bedrijven eerlijke belasting blijven betalen. Hij herhaalt daarmee de uitspraken van de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA), die vorige week een brief schreef waarin hij pleitte voor een einde aan ‘belastingcadeautjes aan creatieve multinationals’.