Haalt Van der Steur de eindstreep? Donderdag zal het blijken

De Tweede Kamer gaat donderdag in debat met minister Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie en premier Mark Rutte over de Teevendeal. De volledige oppositie dringt aan op een debat, dat VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dinsdagavond al had willen houden.

Zijlstra wilde het dinsdagavond nog afhandelen, omdat er volgens hem meteen een debat moet komen als vier partijen de minister aanwrijven dat hij liegt: ‘dan heb je kennelijk je oordeel al geveld,’ aldus Zijlstra, die vindt dat partijen Van der Steur dan niet moeten ‘laten bungelen’.

Bedragen achtergehouden

Coalitiepartner PvdA steunde echter de oppositie, die tot donderdag de tijd wil om de nieuwe onthullingen en de reactie van Van der Steur te kunnen doornemen. Van der Steur kwam maandag voor de zoveelste keer in opspraak, ditmaal omdat hij informatie zou hebben achtergehouden over de Teevendeal.

Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan schreef een boek, waarin een e-mail wordt aangehaald. Daaruit blijkt dat Van der Steur, die toen nog Kamerlid was voor de VVD, erop aandrong om bedragen uit concept-antwoorden van de toenmalige Minister van Justitie Ivo Opstelten op Kamervragen te schrappen. Het ging om bedragen die de Kamer graag wilde weten. Volgens Van der Steur zelf werpt de onthulling van maandag geen nieuw licht op zijn optreden. De mail in kwestie was namelijk al beschikbaar voor de Commissie-Oosting, die onderzoek deed naar de Teevendeal.

De minister reageerde dinsdagmiddag per brief op de ontstane ophef. De bewindsman beweert dat hij er niet op heeft aangedrongen bedragen te schrappen. ‘Ik heb mij afgevraagd waarom deze bedragen niet eerder aan de Kamer waren gemeld. Dat achtte ik zeer kwetsbaar’.

Oppositiepartijen willen donderdag ook weten welke rol Rutte precies heeft gespeeld, hoeveel hij ervan wist, en waarom hij niet heeft ingegrepen. Volgens het boek van Haan wist Rutte namelijk ook al eerder wat de werkelijke bedragen waren.

Deal met drugscrimineel

Voormalig staatssecretaris Fred Teeven (VVD) sloot in 2000 als officier van justitie een deal met drugscrimineel Cees H. Veel informatie was lang ‘ zoek’, maar het bonnetje waar het allemaal om ging werd uiteindelijk toch gevonden. De bonnetjesaffaire leidde in 2015 tot het aftreden van Teeven en Opstelten als bewindsmannen van Veiligheid en Justitie.

Van der Steur zal donderdag een goed antwoord moeten geven op de vragen uit de Kamer, benadrukt Zijlstra dinsdagmiddag over zijn partijgenoot. ‘Van der Steur heeft een paar serieuze beschuldigingen aan zijn broek hangen, daar zal hij ook serieus antwoord op moeten geven’. Heeft hij geen goed antwoord, dan heeft hij een probleem, aldus de VVD-fractievoorzitter. Volgens Zijlstra is het ‘logisch dat de vertrouwensvraag op tafel ligt’.

Wel vindt hij dat men eerst moet afwachten, alvorens te oordelen of hij gelogen heeft. ‘Een minister is geen wegwerpartikel’. Rutte zei maandag al dat het kabinet de tijd moet krijgen om de feiten (weer) op een rijtje te zetten. Hij vroeg de Kamer niet ‘te hijgerig’ te reageren en Van der Steur niet direct ‘bij het grofvuil te zetten’.

Van der Steur ziet het debat naar eigen zeggen met vertrouwen tegemoet. In zijn brief trekt hij gedeeltelijk het boetekleed aan: Volgens Van der Steur geeft ‘het dossier geen fraai beeld, er is veel fout gegaan, er zijn moeilijke debatten over gevoerd’. Hij laat verder weten dat hij er lessen uit heeft getrokken ‘niet alleen voor mijn rol als Kamerlid maar ook voor het ministerie.’ Hij zegt zelf niet aan aftreden te hebben gedacht, maar laat het aan de Kamer om een beslissing te maken over of hij mag aanblijven.