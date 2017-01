Hans Wiegel: VVD had PVV niet compleet moeten uitsluiten

VVD-prominent Hans Wiegel vindt het onverstandig dat zijn partij onlangs samenwerking met de PVV heeft uitgesloten. ‘Je zet PVV-kiezers achter slot en grendel, en de VVD is politiek gezien overgeleverd aan andere partijen’.

De lijn van de VVD was altijd om samenwerking met de PVV van Geert Wilders niet uit te sluiten. ‘Vrij kort daarop werd het: de kans op samenwerking is nul. Dat is een koerswijziging,’ zegt Wiegel in een interview met BNR.

‘VVD kan geen kant uit’

Hij verwijst naar premier Mark Rutte, die twee weken geleden zei dat de kans op een samenwerking tussen zijn partij en de PVV ‘nul’ is. Wiegel betreurt het uitsluiten van de PVV om ‘tactische redenen’. Hij is er naar eigen zeggen voor om de PVV niet uit te sluiten. ‘In de eerste plaats zet je dan al die kiezers van de PVV – en daar zitten een heleboel nette mensen tussen, net als bij alle andere partijen – achter slot en grendel. Gevoelsmatig ben ik daar tegen,’ aldus Wiegel.

De partij is daarnaast overgeleverd aan D66, CDA en andere partijen. ‘Ze weten dat de VVD geen kant uit kan. Buma en Pechtold hebben dan allemaal oude rekening liggen, en de andere partijen zullen hun eisen programmatisch aanschroeven,’ zegt de VVD-coryfee.

‘PVV’ers gaan nu niet massaal op VVD stemmen’

Met de brief die Rutte onlangs liet plaatsen als paginagrote advertentie probeert de partij volgens Wiegel kiezers die zweven tussen VVD en PVV over te halen om voor de VVD te kiezen. Hij twijfelt of dat ook zo werkt: ‘Ik denk niet dat kiezers van de PVV nu massaal zullen zeggen: we gaan nu op de VVD stemmen’.

Rutte schrijft in de brief onder meer dat hij vreest dat Nederlandse normen en waarden in gevaar komen, en roept mensen die zich ‘armzalig gedragen’ op te vertrekken: ‘als het jou hier niet bevalt, ga het land uit, ga weg!’

Wiegel had zelf graag gezien dat de partij in het brief het ‘succesvolle economische kabinetsbeleid’ had belicht. ‘Dit kabinet heeft Nederland er economisch weer bovenop geholpen. Maar daar praat geen kop over.’ Issues die Rutte in zijn brief aanhaalt, zoals verdraagzaamheid, ‘daar kan ik niks mee,’ aldus Wiegel.

Rutte kreeg veel kritiek te verduren op de brief. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde hem een ‘slap aftreksel van een populist’, en beschuldigde hem van het zaaien van cynisme. Hij trok de ‘populist’-opmerking later weer in, maar zijn kritiek op de inhoud en de geloofwaardigheid van de brief blijven staan.