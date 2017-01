Koenders wil in Marokko deal over asielzoekers afdwingen

Minister Bert Koenders (PvdA, Buitenlandse Zaken) reist eind januari af naar Marokko, in een poging de regering van het land te overtuigen uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Nederland kreeg de afgelopen maanden te maken met onrust door migranten uit veilige Noord-Afrikaanse landen.

Koenders zal samen met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Veiligheid en Justitie) naar Marokko reizen, laat het ministerie van Justitie vrijdag weten. Wanneer of hoe lang de bewindslieden gaan en met wie ze in Marokko zullen spreken, kon een woordvoerder van het ministerie nog niet zeggen. Doel is om het proces van verplichte terugkeer van migranten ‘soepeler’ te laten verlopen.

Steeds meer druk op Nederlandse regering

Nederland komt moeilijk af van enkele honderden Noord-Afrikaanse asielzoekers. Ze maken weinig kans op asiel, omdat ze uit een veilig land komen, maar worden ook niet teruggenomen door hun thuisland. Vaak kan Marokko ze weigeren, omdat ze geen papieren bij zich hebben. Hetzelfde geldt voor Algerije: dat land nam 47 mensen terug, terwijl er 680 Algerijnen naar Nederland kwamen in de laatste maanden van 2016.

Omdat veel Algerijnse en Marokkaanse asielzoekers misdaden begaan en zelfs winkeliers en buschauffeurs bedreigen met wapens, werd het kabinet onder druk gezet in te grijpen. In november werd de vertrekpremie van 2.000 euro al geschrapt.

‘Rondpompen’ moet stoppen

Vrijdag bleek dat veel van de ‘aso-asielzoekers’ – ongeveer tweederde – eerst asiel aanvroeg in Duitsland, voordat de migranten naar ons land kwamen. Nederland probeert de asielzoekers door middel van de Dublin-regel terug te sturen, maar ontvangt ongeveer evenveel asielzoekers terug van andere Europese landen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat het ‘rondpompen van asielzoekers’ stopt, en dat ze terug naar hun thuisland worden gestuurd.

Wat Marokko terugverlangt voor hulp bij de uitzettingen, is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk wil het – net als Algerije – een economisch akkoord sluiten. Eerder steggelden de twee landen lange tijd over uitkeringen voor Marokkaanse Nederlanders.

Dijkhoff baalt van de houding van Noord-Afrikaanse landen jegens asielzoekers. ‘Het zijn niet de makkelijkste landen’, zei de staatssecretaris eerder. ‘Dit is echt een zaak van lange adem.’