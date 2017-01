Marcouch vraagt zich af: moeten islamitische scholen beveiligd worden?

Tijdens de kerstvakantie werd de islamitische basisschool As-Siddieq in Amsterdam-Noord beschoten. Ouders troffen deze week kogelgaten in de school aan.

Van buitenaf zouden meer dan acht kogelgaten zichtbaar zijn. Ouders en leraren zouden zich niet meer veilig voelen.

Geen gerichte aanslag, zegt politie

De schietpartij deed zich vermoedelijk rond Oud en Nieuw voor. Toen belde een werknemer van de basisschool al de politie, nadat hij kogelgaten in de school opmerkte. De kogelgaten bevinden zich in de muur en de deur, en ook is er een kogelinslag in het raam van het toilet te zien.

De politie in Amsterdam bevestigt dat er geschoten is, maar gaat niet uit van een gerichte aanslag. Eerder dit jaar ontstond er ook al brand in de school.

Leo Dortland, woordvoerder van de Amsterdamse politie, zegt tegen The Post Online dat het ‘flauwekul’ is dat het gerichte actie tegen de school zou betreffen. Volgens Dortland heeft de politie daar geen aanwijzingen voor, en is het beschieten van een school in Amsterdam ‘zeker niet uniek’.

‘Als het een gerichte actie zou zijn is het wel heel bijzonder dat dit op maar een locatie gebeurt, precies rond de jaarwisseling als de school leegstaat,’ aldus Dortland. Volgens hem komt het tijdens de jaarwisseling vaker voor dat gebouwen worden beschoten. ‘Het is gewoon een hele rare periode’.

Bescherming voor islamitische scholen

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch is het niet eens met de lezing van de politie, en heeft naar aanleiding van de schietpartij Kamervragen gesteld aan minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur. Marcouch wil weten hoe vaak islamitische instellingen in Nederland het afgelopen jaar zijn getroffen door vernielingen of bedreigingen.

Daarnaast vraagt hij zich af of het nodig is om islamitische instellingen zoals scholen en moskeeën extra te beveiligen. Eerder kregen joodse instellingen in Nederland in de nasleep van de vele islamitische terreuraanslagen in Europa ook extra bescherming.