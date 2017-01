Politieke partij Sylvana Simons in zwaar weer

Het ziet er niet goed uit voor de politieke partij van Sylvana Simons, Artikel 1. Het is twijfelachtig of ze genoeg geld verzamelt om mee te mogen doen aan de verkiezingen. En dan dreigt er ook nog eens een rechtszaak over de naam van de partij.

Op Facebook vraagt Simons haar volgers om donaties. Nog deze week moet de partij een waarborgsom van 11.250 euro overmaken aan de Kiesraad – een vereiste voor elke partij om mee te kunnen doen aan de verkiezingen op 15 maart – maar dat geld lijkt nog niet binnen.

Simons schrijft dat er ‘nog belangrijke hordes moeten worden genomen’. ‘We zijn hard op zoek naar meer donateurs.’ Op de post reageren verscheidene mensen dat ze graag eerst een verkiezingsprogramma willen zien van de anti-racismepartij.

Juridische stappen om partijnaam

Tegelijkertijd hangt Simons een rechtszaak boven het hoofd. Antidiscriminatiebureau Radar/Art.1 – actief door heel Nederland – is niet blij dat de aspirant-politica vrijwel dezelfde naam gebruikt voor politieke doeleinden.

In een interview met Powned zegt directeur Cyriel Triesscheijn dat Simons snel moet reageren op eerder geuite bezwaren, anders worden juridische stappen ondernomen. ‘Art. 1 moet boven de politieke partijen staan, maar dat gaat niet als één partij zich onze naam toe eigent. En al helemaal niet als we hetzelfde profileren.’

De directeur van het kenniscentrum voor discriminatie zegt dat Simons weet dat zijn organisatie dezelfde naam draagt. ‘Ze was in maart te gast bij een bijeenkomst van ons. In december zijn we nog uitgenodigd om met haar in debat te gaan. Rond die dag heeft zij haar nieuwe partijnaam vastgelegd. Dit wist ze.’ Simons heeft nog niet gereageerd.

Nog geen zetels in de peilingen

De tv-presentatrice maakte eind december bekend dat ze DENK, de partij waar ze zich eerst bij aansloot, had verlaten. ‘Sinds mijn aantreden bij DENK heb ik veel warme reacties gekregen, maar ook veel bedreigingen. Juist op zo’n moment is het belangrijk dat je je bij een partij geborgen voelt. Daarin ben ik teleurgesteld’.

Farid Azarkan van DENK zei dat hij ‘verbaasd’ was door het vertrek. De nieuwe partij van Simons krijgt overigens nog van geen van de grote peilingbureaus zetels.