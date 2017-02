50Plus wijzigt campagneschema Krol na week vol tumult

50Plus heeft, in overleg met lijsttrekker Henk Krol, besloten om zijn verkiezingsagenda uit te dunnen. De beslissing komt nadat Krol maandagavond geen goede indruk had gemaakt in het tv-programma Pauw en Jinek.

Volgens partijvoorzitter Jan Nagel heeft het inkrimpen van Krols agenda te maken met het feit dat de lijsttrekker veel in zijn eentje moet doen. ‘Dan heb je af en toe een minder goede dag.’ De partij kan niet bogen op de nummer twee van de lijst, ex-tv-presentatrice Léonie Sazias. Zij is uit de roulatie na een operatie.

‘Kiezen tussen een aantal kwaden’

De partij behoudt het vertrouwen in Krol, benadrukt Nagel. ‘We zijn absoluut eensgezind. Er is grote bewondering voor Henk.’ Dat 50Plus moet ingrijpen in zijn schema, is pijnlijk voor Krol. Vorige week zorgde hij voor verwarring (vooral ook onder zijn eigen achterban) door uitspraken over de AOW-uitkering. De AOW kan niet meestijgen met de lonen, zoals 50Plus beweert in zijn partijprogramma. ‘Je moet af en toe kiezen tussen een aantal kwaden,’ zei Krol tegenover diverse media. ‘Ik ben blij dat het op deze manier kan. En als er een betere manier is, dan wil ik dat het liefst natuurlijk ook.’ De verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd is een breekpunt voor 50Plus. Tegelijkertijd is ook een welvaartsvast staatspensioen hoofdzaak voor de partij.

De financiële dekking van deze plannen blijft evenwel onduidelijk. Voorzitter Jan Nagel moest eraan te pas komen om de onrust over Krols uitspraken te bezweren: ‘Henk had het anders moeten formuleren,’ zei Nagel tijdens een persconferentie. Zonder Krol, want die zat op zijn kamer ‘een debat voor te bereiden’.

Gisteren maakte Krol opnieuw een weifelende indruk, door in tv-programma Pauw en Jinek de WAO en AOW door elkaar te halen. ‘Ik had gisteren een zware dag, moest tussen de campagneactiviteiten door nog naar het ziekenhuis in Eindhoven,’ was zijn verdediging.

Rommelen met ritten voor lease-auto

Al met al een zware week voor de 66-jarige 50Plus-voorman. Daarbovenop kwamen onthullingen van weekblad Elsevier over zijn gerommel met ritten van zijn lease-auto. Krol werd in 2014 door de fiscus beboet, omdat hij over de jaren 2011 en 2012 geen sluitende registratie kon overleggen van de ritten die hij met zijn lease-auto had gemaakt.

Krol overlegde de fiscus wel een zogeheten reconstructie van de gereden kilometers, maar die werd door de fiscus niet vertrouwd en dus niet geaccepteerd als wettelijk bewijs, blijkt uit documenten die Elsevier in bezit heeft. Ook bleek Krols cv op de website van de Tweede Kamer niet te kloppen. Hierin stond dat hij het gymnasium had voltooid, terwijl hij in werkelijkheid de hbs had gevolgd. Hoewel de 50Plus-leider de informatie zelf aanleverde, zei hij ‘geen flauw idee’ te hebben hoe de foute gegevens op de site waren terechtgekomen.