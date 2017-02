Als het aan de Kamer ligt, wordt straatintimidatie strafbaar

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat het strafbaar wordt om vrouwen hinderlijk te volgen op straat en verbaal te intimideren. De PvdA dient een initiatiefwet in die op veel steun kan rekenen.

Lastig te handhaven, maar Amsterdam wil straatintimidatie aanpakken

Het voorstel zal pas na de verkiezingen worden behandeld maar veel partijen hebben aangegeven wel wat te zien in het strafbaar maken van straatintimidatie. Het gaat vooral om het volgen van vrouwen en seksuele opmerkingen.

‘Het gaat niet om “hee schatje” roepen’

In het AD zegt PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch dat het ‘niet gaat om iemand die een keer “hee schatje” roept en doorfietst, maar om bijvoorbeeld obscene gebaren maken, seksuele wensen uiten en heel dicht achter een vrouw aanlopen. Of perverse dingen over anale seks roepen naar homo’s.’

Tegenstanders van de initiatiefwet zeggen dat het gaat om symbolische wetgeving. Zo’n verbod is moeilijk te handhaven omdat daders vaak op heterdaad moeten worden betrapt. Als de dader wel wordt opgespoord, kan deze een boete van maximaal 8.200 euro worden opgelegd, of een gevangenisstraf van drie maanden.

In Amsterdam werd een verbod op straatintimidatie al besproken, op initiatief van de VVD. Tegen elsevier.nl zei initiatiefnemer en VVD-raadslid Dilan Yesilgöz dat ook de omgeving van het slachtoffer wordt beïnvloed door schofterig gedrag op straat. ‘Als ik zie dat jij in een bepaalde straat wordt lastiggevallen, dan zal ik – bewust of onbewust – die straat ook vermijden.’

Wie steunen de initiatiefwet?

Liesbeth Wytzes: goed idee om onbeschoft straatgedrag aan te pakken

Hoewel het verbod veel aandacht krijgt vanwege de intimidatie van vrouwen, richt het zich op een breder terrein: zo worden homo’s en transgenders specifiek genoemd. Daarnaast kan het zich uitbreiden naar iedereen die vanwege bepaalde (uiterlijke) kenmerken intimiderend benaderd wordt, zoals ouderen of etnische minderheden.

De Kamerfractie van de VVD wil afwachten welk effect het verbod heeft in Amsterdam. Het CDA steunt de PvdA volop, en Marcouch kan ook op de steun van de ChristenUnie rekenen. Volgens Marcouch is het vooral erg dat vrouwen zich moeten aanpassen door intimidatie op straat: ‘Ze doen geen kort rokje aan of mijden bepaalde buurten. Dat is niet normaal. Seksuele intimidatie accepteren we niet.’