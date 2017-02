Alt-Right: meer dan alleen Amerika naspelen?

Met de toegenomen aandacht voor Alt-Right in de Verenigde Staten en het succes bij de verkiezingen, is ook de Nederlandse Alt-Right beweging groeiende. Elsevier sprak met acht sympathisanten over hun denkbeelden: ‘Ik denk niet dat er een reguliere oplossing is voor wat ik wil. Wat dat is? Een zo homogeen mogelijk land.’



In september 2016 kwamen zo’n honderd mensen bij elkaar in een zaal in Rotterdam, vrijwel allemaal blank en man. Ze kwamen er om te luisteren naar verschillende lezingen, die via internet te volgen waren bij het etnocentrische Red Ice Radio.

Organisator Erkenbrand (‘Vlammend Zwaard’) wil een ontmoetingsplaats te zijn voor Nederlanders die zich Alt-Right voelen, alternatief-rechts. Hoewel er onderlinge verschillen zijn, verlangen de meesten naar ogenschijnlijk eenvoudigere tijden waarin de rolverdeling man-vrouw helder was en blank nationalisme nog als iets goeds werd gezien.

Alt-Right-sympathisanten

De aanwezigen zijn geen bekenden uit het extreem-rechtse milieu en zelf dachten de meesten ook lang dat ze alleen waren, maar nu hebben ze elkaar gevonden via Twitter of via de comments van YouTube. Elsevier sprak met acht Nederlanders die zichzelf als Alt-Right-sympathisant zien.

Vanwege de nationalistische lading worden ze vaak met extreem-rechts of nazisme vergeleken. Zelf kunnen ze zich daar niet in vinden, maar als ze er toch van beschuldigd worden, dan vinden sommigen dat ze het net zo goed als geuzennaam omarmen.

Robert (23): ‘Mijn opa en oma hebben hun hele leven keihard gewerkt en geld opzij gezet. Nu is er in Nederland een beweging die zegt dat mijn opa en oma er juist zo goed bij zitten omdat Nederland een koloniaal verleden heeft. En als ik het daar niet mee eens ben, dan schelden ze me uit voor “nazi”. Prima, dan ben ik maar een nazi.’

Anderen associëren zich er totaal niet mee en zien de jongeren die binnen de Alt-Right-beweging extreme uitlatingen doen juist als meelopers die een nieuwe subcultuur omarmen. ‘Vroeger werd je punker wanneer je tegen de maatschappij wilde schoppen, tegenwoordig word je Alt-Right.’

