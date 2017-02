Excuses NOS voor foutieve berichtgeving Wilders

Bracht het campagne-uitstapje van PVV-leider Geert Wilders een mensenmassa op de been, of was het vooral een mediacircus? NOS berichtte over grote aantallen toeschouwers, maar biedt nu zijn excuses aan.

Onder grote belangstelling begon Wilders zaterdag zijn verkiezingscampagne in Spijkenisse. Veel burgers waren er niet: Wilders trok vooral de aandacht van vele tientallen journalisten uit binnen- en buitenland. Ook was er veel politie en beveiliging aanwezig. Wilders – die flyers uitdeelde en een korte speech hield – koos naar eigen zeggen voor Spijkenisse omdat het een ‘thuisplaats’ van de PVV is.

Gelauff door het stof

In het NOS-journaal zei verslaggever Michiel Breedveld dat ‘een ongelofelijke mensenmassa’ was afgekomen op de campagne-aftrap. Hij sprak over de ‘vele fans’ en noemde de campagnebijeenkomst ‘ongekend’. In onder meer De Volkskrant werd felle kritiek geuit op de verslaggeving. Die krant schrijft dat ‘de 1,8 miljoen mensen die naar het journaal keken voor de gek zijn gehouden’.

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff publiceerde maandag een rectificatie op de website van de publieke omroep. ‘Iedereen die zich erover verbaast dat wij meldden dat er een ongekende belangstelling was, heeft natuurlijk gelijk. Want in feite was het niet veel meer dan een lijsttrekker op campagne.’ Wel was de bijeenkomst hectischer dan in het verleden, aldus Gelauff. ‘Dat hebben we geprobeerd te omschrijven, maar daar hadden we dus andere woorden voor moeten kiezen.’

Servaas van der Laan: zo werkt de selectieve journalistiek van NOS

Wilders zoekt confrontatie met media

Opvallend genoeg is het juist Wilders die diverse keren uithaalde naar Nederlandse media, omdat die hem zouden willen dwarsbomen. Maandagmorgen nog, toen Wilders op Twitter schreef dat de media ‘de PVV en mij alleen maar willen beschadigen’. ‘Ze haten ons. Geloof ze niet.’

Afgelopen weekend kreeg de PVV-voorman het aan de stok met journalisten van RTL Nieuws, nadat die zijn broer interviewden. Wilders besloot daarop af te zien van deelname aan een verkiezingsdebat op die zender.