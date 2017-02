Kabinet vreest ‘asielvisumchaos’ na uitspraak EU-rechter

Het kabinet vreest chaos na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de Belgische ambassade in Beirut een visum moet verstrekken aan een Syrisch gezin. Als de uitspraak bindend wordt, kunnen asielzoekers een visum krijgen bij buitenlandse ambassades, om zo naar Nederland te komen om asiel aan te vragen.

In eerste instantie gaat het alleen om een advies aan de Belgische staatssecretaris Theo Francken van Asiel en Migratie. Activisten voeren al maanden een strijd met de Belgische regering over een Syrisch gezin, dat Belgische vrienden naar België willen halen. Volgens Francken zet de zaak ‘het asielsysteem op de helling’.

Meer over deze zaak: Belgisch asielsysteem ‘op instorten’ door vonnis over Syrisch gezin

‘Iedereen kan overal ter wereld asiel aanvragen’

Francken ving ook bot bij de Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hij kreeg een dwangsom opgelegd als hij het Syrische gezin geen visum zou verstrekken. Francken sprak toen van een ‘krankzinnig vonnis’, en zei te verwachten dat duizenden Syrische gezinnen zouden volgen.

De zaak werd behandeld door het Europese Hof van Justitie. Advocaat-generaal Paolo Mengozzi oordeelde dat EU-lidstaten op hun ambassades een visum moeten verstrekken aan asielzoekers, als die grote kans maken op asiel.

‘Als de uitspraak zo wordt, ga ik meteen met mijn Europese ambtgenoten om tafel om dit probleem op te lossen,’ zegt VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie tegen De Telegraaf. Het kabinet vreest chaos. ‘Iedereen kan dan overal ter wereld asiel aanvragen,’ zegt Dijkhoff.

Hulporganisaties jubelen

Het oordeel van Mengozzi gaat in eerste instantie alleen op voor slachtoffers van oorlogsgeweld en marteling. Zij mogen op afstand asiel aanvragen. De uitspraak is nog niet bindend. Het officiële vonnis volgt later dit jaar.

Hulporganisaties bejubelen de uitspraak van het Hof, en hopen dat het ‘humanitair’ visum weer volop zal worden gebruikt. VluchtelingenWerk Nederland betaalde de advocaat van het Syrische gezin. De Nederlandse stichting Adessium betaalde ook mee aan de proceskosten.