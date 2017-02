Dit zegt Kuzu over carnavalswagen met Wilders en Hitler

Geert Wilders prijkt op een Duitse praalwagen, naast Donald Trump, Marine Le Pen …en een blonde Adolf Hitler. Daaronder de leus ‘Blond ist das neue Braun’ – waar braun (bruin) staat voor de nazibruinhemden. De PVV-leider noemt de vertoning ‘ziek’.

De wagen was maandag te zien in de carnavalsoptocht in de Duitse stad Düsseldorf. Het was precies de bedoeling van de wagenbouwer om gepeperde reacties te ontvangen – ‘gezien de zorgelijke internationale politieke ontwikkelingen.’ Wilders was not amused en twitterde zijn ongenoegen in drie verschillende talen.

‘Migranten in de verdrukking’

De bewuste praalwagen is niet alleen onderwerp van gesprek voor de PVV. Ook DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu reageerde erop, toen hem er dinsdag naar werd gevraagd door RTL-journalist Frits Wester. ‘Als ik kijk naar de personen aan de linkerkant (Trump, Le Pen, Wilders, red.), dan zie je dat dit wel symbolen zijn van het groeiende xenofobe nationalisme in Europa en de Verenigde Staten.’ Kuzu zegt zich zorgen te maken over ‘de richting die we nu opgaan’ en dat ‘migranten in de verdrukking zitten’.

DENK maakte eerder al de vergelijking dat Wilders ‘op weg is om Hitler te worden’. Daar staat Kuzu nog steeds achter, zei hij in het interview. ‘Toen ging het om de Joodse gemeenschap. Het sluiten van de synagoges, het verbieden van de Thora (…) we moeten ervoor waken dat we niet die kant opgaan. We moeten bewust zijn van wat er anno 2017 gebeurt in Nederland en op het Europese continent.’ Kuzu verwees naar de jaren dertig, toen de nationaalsocialisten in Duitsland aan de macht kwamen en de Jodenvervolging begon.

De stekker er sneller uit bij migranten

Ook blijft de DENK-lijsttrekker bij zijn eerdere opmerking over de behandeling van allochtone ouderen door artsen in Nederland. Kuzu zei vorige week dat het gebeurt dat bij ouderen met een migrantenachtergrond de stekker sneller eruit wordt getrokken dan bij mensen die geen migrantenachtergrond hebben. De reden daarvoor zou een taalbarrière zijn. Zijn uitspraken leidden tot ophef en tot afkeurende reacties onder bijvoorbeeld Turkse artsen.

Kuzu herhaalde dat het niet zijn bedoeling is geweest om alle artsen in een kwaad daglicht te stellen. Hij wilde alleen een discussie doen ontvlammen. Hij beloofde bewijzen, maar die reikte hij tot dusver niet aan. Op de vraag waar de bewijzen blijven, antwoordde Kuzu dat ‘ze eraan komen’.