Nederland wordt voller, armer en islamitischer

Als partijen als D66 en GroenLinks hun zin krijgen groeit de Nederlandse bevolking in het jaar 2060 tot 22 à 30 miljoen inwoners. Dat is het gevolg van het ‘ruimhartige’ dan wel ‘onbegrensde’ vreemdelingenbeleid dat deze partijen voorstaan.

Bij een ‘onbegrensd’ beleid waarbij de immigratie meegroeit met de bevolkingsgroei in de herkomstlanden in Azië en Afrika, kan ook het aantal moslims in Nederland oplopen tot bijna een derde van de bevolking. Maar zelfs als de grenzen dicht gaan – zoals met name de PVV wil – verdubbelt het aantal moslims al tot 12 procent van de bevolking in 2060. Dat komt door het hogere geboortecijfer onder moslims. Nu al vormen baby’s van islamitische ouders tien procent van het totaal aantal nuljarigen in Nederland.

Lees hier het hele artikel: De prijs van immigratie: zo ziet Nederland eruit in 2060

Deze cijfers publiceert weekblad Elsevier deze week in een artikel over de gevolgen van het huidige immigratiebeleid en de gevolgen van het vreemdelingenbeleid van de verschillende politieke partijen.

Het artikel kwam tot stand in samenwerking met wiskundige en cultureel antropoloog dr Jan H. van de Beek, die een computermodel ontwikkelde voor het maken van prognoses van de Nederlandse bevolkingssamenstelling.

Ook maakte Van de Beek een prognose voor de kosten van de bestaande en toekomstige immigratie voor de Nederlandse overheid. Die kosten kunnen bij een (vrijwel) onbegrensde immigratie oplopen tot het aangaan van duizelingwekkende verplichtingen ter waarde van 180 miljard euro in 2060.