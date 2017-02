Lekkende DBB-agent Faris K. is vrijgelaten

Faris K., de lekkende agent bij de de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), mag zijn proces in vrijheid afwachten. Dat bepaalde de rechter-commissaris donderdag.

Daarmee mocht Faris K. donderdagmiddag na afloop van de zitting de rechtbank uit lopen. Het Openbaar Ministerie (OM) had gevraagd de man voor veertien dagen langer vast te houden en beraadt zich over hoger beroep.

Net daarvoor maakte de PVV bekend alle alle publieke activiteiten voorlopig op te schorten.

Wilders zelf noemt de ontwikkelingen rond het lek ‘enorm verontrustend’. Alle publieke activiteiten, zoals flyeracties, worden gestaakt tot alle feiten rond het onderzoek naar corruptie bij de DBB bekend zijn, aldus Wilders.

Broer is ook niet zuiver

Faris K., de Marokkaans-Nederlandse agent uit de beveiligingsunit van Wilders die verdacht wordt van lekken, zou ook al eerder eens verdacht zijn geweest van integriteitsschendingen.

De Telegraaf meldt donderdag bovendien ook de broer van de agent Mohammed K. er soortgelijke dubieuze activiteiten op na hebben gehouden. Hij zou eerder bij het korps zijn geschorst omdat hij informatie uit een moordonderzoek zou hebben gelekt.

Ook werd hij ervan verdacht kentekengegevens te hebben verstrekt. Daar komt nog bovenop dat hij ook een vrouw zou hebben verkracht en haar naar verluidt zou hebben bedreigd.

Wilders in shock

‘Mijn hemel, ook dit wist ik niet. Wat weet ik nog meer niet?’, vraagt Wilders zich af op Twitter.

Mijn hemel ook dit wist ik niet. Wat weet ik nog meer niet? https://t.co/YWZuGSh1gE — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 23, 2017

Premier Mark Rutte zei woensdag de zaak zeer serieus te nemen. Ook stelde hij dat er ‘geen aanleiding is om aan te nemen dat Geert Wilders in gevaar is geweest’, een uitspraak die ook eerder op de dag werd gedaan door politiekorpschef Erik Akerboom. Wel benadrukt de premier dat ‘alle maatregelen die noodzakelijk zijn’ worden genomen om de PVV-leider te beveiligen.