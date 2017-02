Praat mee (5): anoniem solliciteren moet discriminatie voorkomen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen selecteert Elsevier voor abonnees elke dag een stelling uit de Stemwijzer. Laat in de reacties onder het stuk weten waarom u het er wel of niet mee eens bent.

De stelling van zondag 19 februari is: ‘Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden.’

Plan van de PvdA

Anoniem solliciteren is een plan dat oorspronkelijk uit de koker van de PvdA kwam en zou mensen met een migratieachtergrond sneller aan een baan moeten helpen. Maar uit een proef van de gemeente Den Haag vorig najaar bleek dat anoniem solliciteren de kans dat een sollicitant met een migratie-achtergrond werd uitgenodigd op een gesprek amper toenam: van 7,1 procent naar 8 procent.

Uiteindelijk werden wel flink meer allochtonen aangenomen door de gemeente, maar dat gebeurde pas na het eerste gesprek: op dat moment was het solliciteren natuurlijk niet meer anoniem.

Naast de PvdA zijn ook partijen als D66 en GroenLinks voor anoniem solliciteren. Beide partijen denken dat anoniem solliciteren zal helpen om mensen met een niet-westerse migrantenachtergrond sneller aan het werk te krijgen, en meer in topfuncties te krijgen.

Voorbeelden van tegenstanders zijn bijvoorbeeld de PVV en VNL, maar ook bijvoorbeeld DENK. Die laatstgenoemde partij wil ‘geen samenleving waarin mensen hun identiteit moet verbergen’. DENK pleit juist voor bestraffende maatregelen voor werkgevers die discrimineren ‘in plaats van de verantwoordelijkheid bij de sollicitant te leggen’.

Wat vindt u? Helpt anoniem solliciteren in de bestrijding van discriminatie? Of denk u dat het toch anders moet? Laat het weten in de reacties.

