Praat mee (9): basisbeurs voor studenten moet terugkomen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart selecteert Elsevier voor abonnees elke dag een stelling uit de Stemwijzer. Laat uw reactie achter onder aan het artikel en discussieer mee.

De stelling op donderdag 23 februari luidt: ‘Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen.’

In 2015 besloot het Nederlandse parlement de studiefinanciering af te schaffen. Studenten op het hoger onderwijs kregen eerst nog een maandelijkse toelage, maar in de nieuwe situatie moeten ze geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Afgestudeerden lenen onder aantrekkelijke voorwaarden en krijgen langer – 35 jaar – om de schuld af te betalen. Het bedrag dat met de maatregel wordt bespaard, wordt geïnvesteerd in het onderwijs.

Oneerlijk of prima stelsel?

Partijen als SP, CDA en ChristenUnie willen het leenstelsel afschaffen. Ze vrezen dat het leenstelsel een afschrikkende werking heeft op jongeren. De partijen stellen voor om weer een studiebeurs te introduceren tijdens de bachelorfase.

VVD, PvdA, PVV, D66, GroenLinks en SGP willen het leenstelsel in stand houden. Studenten met ouders die weinig verdienen, blijven aanspraak houden op een aanvullende beurs. De redenering is: omdat studenten later zullen profiteren van hun opleiding, kunnen ze zelf een deel betalen.

Wat vindt u? Werkt het leenstelsel goed? Of moet de basisbeurs weer terugkomen? Laat het weten in de reacties.

