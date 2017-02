Praat mee: meer of minder referenda?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen selecteert Elsevier voor abonnees elke dag een stelling uit de Stemwijzer. Laat in de reacties onder het stuk weten wat u van de stelling vindt.

De stelling van woensdag 15 februari gaat over het bindend referendum. Die luidt als volgt: ‘Er moeten bindende referenda komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.’ Momenteel is het alleen mogelijk een raadgevend referendum te organiseren, zoals de stembusgang over het associatieverdrag met Oekraïne.

EU-lidmaatschap

Onder meer PVV, SP en Forum voor Democratie zijn voorstander van bindende referenda. Zij stellen bijvoorbeeld voor om ook een referendum te houden over het lidmaatschap van de Europese Unie. Partijen als VVD, PvdA en CDA zijn tegen meer referenda.

Wat vindt u? Moeten burgers wetten kunnen blokkeren door middel van een referendum? Laat het weten in de reacties.

