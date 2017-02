Rutte neemt lek bij beveiligingsteam Wilders ‘zeer serieus’

Premier Mark Rutte (VVD) is geschrokken van het lek bij de beveiligingsdienst van onder andere Geert Wilders. Hij zegt de zaak zeer serieus op te nemen.

Rutte zegt woensdagavond in radioprogramma Dit is de Dag dat er ‘geen aanleiding is om aan te nemen dat Geert Wilders in gevaar is geweest’. Wel benadrukt de premier dat ‘alle maatregelen die noodzakelijk zijn’ worden genomen om de PVV-leider te beveiligen.

Dinsdagavond werd bekend dat Faris K., een Marokkaanse politiemedewerker die werkte bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), vertrouwelijke informatie heeft verkocht aan een Marokkaans-Nederlandse misdaadclub. Wat daarmee is gebeurd, is niet bekend.

Geert Wilders, die door de DBB wordt bewaakt, reageerde woedend en Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (D66) en Sybrand Buma (CDA) eisten opheldering van het kabinet. Mark Rutte bezocht de PVV-leider woensdag.

‘Iedereen geschrokken’

Op zijn Facebookpagina voegt Rutte toe dat het verschrikkelijk is dat Wilders moet worden beveiligd. ‘Politici moeten hun werk kunnen doen. Altijd en overal. Dat is de bottom line. Iedereen die persoonsbescherming nodig heeft, moet daar volledig op kunnen vertrouwen.’

Volgens de premier is iedereen geschrokken van het nieuws. ‘Dat geldt ook voor het team van politiemensen die iedere dag met gevaar voor eigen leven werken aan de bescherming van personen die worden bedreigd. Dat werk en die mensen verdienen groot respect.’

Wilders blij met reactie kabinet

De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) is verantwoordelijk voor de bewaking van de ernstig bedreigde Geert Wilders en van leden van het Koninklijk Huis. De ex-agent, die plekken verkende waar politici als Wilders op bezoek zouden komen, had volgens diverse hooggeplaatste politiefunctionarissen toegang tot databases met geheime inlichtingen.

Wilders reageerde in eerste instantie boos, maar matigde zijn toon na zijn gesprek met Rutte. Op Twitter schrijft hij dat hij niet verder wil reageren op de kwestie. Het ‘is een serieuze zaak en wordt gelukkig ook serieus door kabinet opgepakt’.