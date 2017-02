Wilders laat zich niet uit het veld slaan door partijen die hem uitsluiten

Ook als de PVV niet in het kabinet komt, gaat PVV-leider Geert Wilders gewoon door. Hij laat zich niet uit het veld slaan door partijen die hem uitsluiten.

‘Dan gaan we gewoon keihard oppositie voeren tegen het kabinet,’ zegt Wilders zondag in een zeldzaam interview met WNL op Zondag.

‘Ze zullen wel moeten’

Op de vraag of Wilders Rutte gelooft als hij zegt dat hij de PVV wil uitsluiten, zegt Wilders: ‘Ik geloof zijn intentie’, maar als de PVV zo groot wordt als het er nu voorstaat in sommige peilingen, ze wel zullen moeten, ‘je kunt niet zomaar 2 miljoen Nederlanders wegzetten’. Rutte is overigens niet de enige die Wilders uitsluit: veel partijen, waaronder het CDA en D66 aangegeven niet met Wilders te gaan regeren.

‘Ik geloof dat alle mensen die nu roepen dat te willen, dat uiteindelijk niet zullen kunnen,’ aldus Wilders. Wanneer iedereen de PVV uitsluit zal er een ‘revolte’ komen, denkt Wilders. Zonder geweld, benadrukt hij, maar: ‘men zal dat niet zomaar laten passeren’.

Rutte reageerde vrijwel direct op Twitter op het interview, met zijn persoonlijke account waar hij tot nu toe slechts drie tweets mee verstuurde, met: ‘Nul procent, Geert. NUL procent. Het. Gaat. Niet. Gebeuren’. Hij voegde daarbij een fragment toe van zijn eigen eerdere interview met Buitenhof, waarin hij verklaarde niet met de PVV te willen regeren.

Verkiezingsprogramma op postzegel

Hij licht zijn verkiezingsprogramma, dat slechts een A4’tje in beslag neemt, toe: ‘Ik ga Nederland niets beloven in deze campagne, op een ding na: dat we Nederland weer van ons maken, dat we de grenzen sluiten, en dat al het geld dat wij aan het buitenland geven, wij daarmee gaan stoppen en dat aan de Nederlanders hier gaan geven’. Hij hekelt andere partijen die naar het Centraal Planbureau (CPB) stappen en ‘u vervolgens allerlei dingen wijsmaken’. Zijn verkiezingsprogramma had volgens hem ook ‘op een postzegel’ kunnen passen.

Tegen alle moslims die al in Nederland zijn, zegt hij: ‘Ik wil niet dat er nog meer bijkomen. Maar als je je aan de regels houdt, en geen sharia gaat toepassen of terreurdaden pleegt, ben je gelijk net als iedereen, wat je kleur of ideologie ook is. Dan heb je niks te vrezen.’

Wilders zaaide eerder deze week ophef met een bewerkte foto van D66-leider Alexander Pechtold te midden van radicale demonstranten die pleiten voor ‘sharia in Nederland’. Het gezicht van de D66-leider is gefotoshopt op het lijf van een radicale demonstrant. ‘D66 wil Amsterdam afsplitsen als de verkiezingsuitslag tegenvalt. Pechtold demonstreert met Hamas-terroristen,’ schreef Wilders. ‘Is dit de volgende stap?’ Pechtold reageerde emotioneel op de foto, en ook Rutte liet van zich horen en noemde het ‘smakeloos’ en ‘niet normaal’.