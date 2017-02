Zo onderhoudt Holleeder contact met buitenwereld

Advocaat Stijn Franken heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) geheime brieven aan crimineel Willem Holleeder bezorgd. Via de advocaat onderhoudt de beruchte crimineel contact met de buitenwereld, stelt het OM.

Het miniserie van Justitie is ziedend op Franken. Hij zou gevangenisregels negeren door geheime brieven te smokkelen. Holleeder zit vast in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar hij geen contact met de buitenwereld mag hebben, behalve met bijvoorbeeld zijn advocaat.

Briefcontact met weduwe van geliquideerde crimineel

In april 2016 werd een brief ontdekt in de cel van Holleeder, meldt De Telegraaf. Deze zouden zijn gestuurd door een vrouw, genaamd A. Wassink. In een dossier over het onderzoek dat loopt naar twee moordzaken waar Holleeder bij betrokken zou zijn geweest, wordt geschreven dat Franken deze brieven de EBI zou hebben

Contactpersoon Wassink blijkt Sevda D. te zijn, de weduwe van Erik Wassink, die in 2000 werd geliquideerd. De vrouw heeft gezegd briefcontact te hebben met Holleeder, met behulp van Franken.

Vriend moest ‘boodschappen doen’

Holleeder zou ook hebben gecommuniceerd met medecrimineel Lucas Boom, voordat hij vorig jaar werd geliquideerd. Via ex-vriendinnen probeerde Holleeder ook in contact te komen met Frans de Mari, een bevriende arts. Hij zou De Mari willen opdragen ‘boodschappen te doen’.

Franken weigert de pers te woord te staan, en zegt alleen te willen reageren via de Deken van de Orde van Advocaten. Justitie in Amsterdam eist tevens opheldering van de Deken: Franken zou tegen de regels van de advocatuur in hebben gehandeld.