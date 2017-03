‘Turkse vlag boven Nederlands consulaat Istanbul’

De Nederlandse vlag is naar beneden gehaald, en de Turkse vlag wappert nu boven het Nederlands consulaat in Istanbul. Dat melden althans ooggetuigen op Twitter, onder wie RTL-journalist Olaf Koens.

Op sociale media circuleren foto’s van de Turkse vlag, die de Nederlandse driekleur heeft vervangen. Na de politieke rel in Rotterdam in de nacht van zaterdag op zondag, lopen de spanningen op tussen Turkije en Nederland.

Volgens Telegraaf-journalist Sophie Kluivers, tevens in Istanbul, zijn de berichten onjuist. Er zou nu gewoon een Nederlandse vlag op het consulaat hangen.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon het nieuws niet bevestigen. Het ministerie zoekt momenteel uit of de berichten kloppen en onderzoekt wie de vlag heeft gehesen.

Ambassade, consulaat geen Nederlands grondgebied. Wel is het onschendbaar, dat is juridisch iets anders. Lees: https://t.co/VoAAmZ0z9H [PDF] — Olaf Koens (@obk) 12 maart 2017

De beelden van de Turkse vlag op het dak van het consulaat zijn dus fake/oud. #turkijerel #Istanbul — Sophie Kluivers (@SophieKluivers) 12 maart 2017

Kaya zegt ‘onmenselijk te zijn behandeld’

Intussen is ook de Turkse minister van Familiezaken in Istanbul aangekomen. Tijdens een persconferentie op het vliegveld zegt de minister dat ze ‘onmenselijk is behandeld’ in Nederland. De Turkse consul in Nederland zou de autoriteiten hebben voorgelogen over het bezoek van minister Fatma Betül Sayan Kaya.

De Turkse autoriteiten trachtten de Nederlandse veiligheidsdiensten ook te misleiden. Zij stuurden verschillende colonnes de Nederlandse wegen op, zodat de Nederlandse politie een tijd achter de verkeerde auto zat.

Lees ook: relatie met Turkije op het spel na crisisnacht in Rotterdam

Woede in Turkije

Ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft hard uitgehaald naar Nederland, een land dat een ‘overblijfsel van de nazi’s’ zou zijn. In Turkije worden tevens nieuwsberichten over onder anderen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb verspreid.

Aboutaleb zorgde, in samenwerking met het kabinet, dat minister Kaya tot ongewenste vreemdeling werd verklaard. Kaya werd uiteindelijk het land uitgezet en naar Duitsland gereden.