Al-Haddad in Utrecht: zijn meest controversiële uitspraken

In de Utrechtse wijk Overvecht preekt zondagavond de omstreden shariageleerde Haitham al-Haddad. De komst van de islamprediker naar de Omar al Farouq-moskee zorgde voor ophef vanwege de controversiële uitspraken van Al-Haddad.

De Brits-Palestijnse geleerde Al-Haddad staat bekend als conservatief islamitische prediker. Nederlandse moskeeën en organisaties kregen in het verleden felle kritiek als Al-Haddad werd uitgenodigd voor een evenement. Vanwege deze uitspraken ligt Al-Haddad onder vuur:

Afvalligen

Moslims die van de islam afvallen verdienen volgens Al-Haddad de doodstraf. De shariageleerde vindt dat afvalligen de zwaarste straf verdienen, en vergelijkt ex-moslims met landverraders in het Westen.

Stenigen

Al-Haddad lijkt sowieso een grote voorstander van fysieke straffen. Moslims die overspel plegen moeten worden gestenigd volgens de prediker.

De shariageleerde beweert tevens overspelige vrouwen te hebben gekend die naar een islamitisch land reisden omdat ze gestenigd wilde worden. ‘Als ik zelf vreemd zou gaan, zou ik ook gestenigd willen worden,’ aldus Al-Haddad.

Vrouwen

Het islamitische NPO-programma De Halve Maan nodigde Al-Haddad in het verleden uit om aan tafel te praten over zijn opvattingen. In eerste instantie weigerde Al-Haddad de uitnodigingen meermaals, omdat de host van het programma een vrouw is.

Vrouwen horen niet thuis in die professionele setting, vindt Al-Haddad. ‘De beste rol van een vrouw is die van een goede moeder,’ legde hij uit in een debat in het Amsterdamse debatcentrum De Balie met onder anderen oud-GroenLinkser Tofik Dibi.

In februari 2012 schoof hij toch aan bij De Halve Maan. De presentatrice Naeeda Aurangzeb moest wel de tafel verlaten, omdat zij niet gesluierd was. Aurangzeb zei tijdens de aflevering het niet eens te zijn met de opvattingen van Al-Haddad. Ze wilde tegenstanders toch de kans geven met hem in gesprek te gaan.

Joden

Al-Haddad beweert ‘niets tegen enig ras of enige etniciteit’ te hebben, maar de islamitische prediker staat internationaal bekend om zijn antisemitisme. Hij beweert dat zijn antisemitische opmerkingen vooral betrekking hebben op het Palestijns-Israëlische conflict.

‘De duivels van de mensheid worden perfect afgebeeld door de Joden,’ zei Al-Haddad eens. Ook heeft hij Joden eerder vergeleken met varkens en apen.