Asscher en Wilders fel tijdens laatste debat voor verkiezingen

Tijdens het slotdebat op NPO 1 bespraken de lijsttrekkers van 13 partijen in verschillende ronden een groot aantal onderwerpen. Vooral tijdens het debatonderdeel waarbij PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher het opnam tegen PVV-voorman Geert Wilders, ging het hard tegen hard.

De grote afwezige tijdens het debat was Tunahan Kuzu. Op het laatste moment besloot de voorman van DENK dat hij niet tegenover ‘xenofoob’ Jan Roos wilde staan. Zijn beslissing is opmerkelijk, gezien het feit dat de loting in januari al bekend werd gemaakt. Roos zegt tegen elsevier.nl dat de afwezigheid van Kuzu alles met de Turkijerel te maken heeft.

De partijen hadden relatief veel lof voor elkaar: tijdens het debat tussen CDA-leider Sybrand Buma en Jesse Klaver bespraken de leiders mogelijke samenwerking tussen de partijen. Ook Asscher en Emile Roemer (SP) overlegden al een mogelijke kabinetsformatie met de SP en de PvdA. Van ChristenUnie-lijsttrekker Gertjan Segers kreeg premier Mark Rutte een compliment over het klimaat.

Hard tegen hard

Maar Lodewijk Asscher en Geert Wilders clashten hard tijdens het debatonderdeel waarin de politici debatteerden over de stelling ‘Nederland is van ons allemaal’. Asscher, wiens partij steevast keldert in de peilingen, kwam tot nu toe niet goed uit de verf tijdens debatten. Tegenover Wilders verhief Asscher zijn stem, en haalde hij hard uit naar de PVV-leider.

‘Iedereen die door u beschimpt wordt heeft meer fatsoen in de pink, dan u in uw hele lichaam,’ sneerde Asscher. Wilders bleef bij zijn standpunt: Nederland is niet van iedereen, maar Nederland is van Nederlanders. ‘Vroeger stond de PvdA nog ergens voor, kiezers haken af. Om die bijstandsuitkeringen, gevangenissen en asielzoekerscentra te betalen heeft u de gewone man gepakt. Hun huren doen stijgen, hun eigen risico doen stijgen.’

Presentator Rob Trip moest uiteindelijk fel een einde maken aan het debat: ‘Genoeg, punt, basta. Applaus.’

.@LodewijkA koos een stelling – NL is van ons allemaal – die inkoppertje is voor @geertwilderspvv NL maar @LodewijkA komt wel los #slotdebat — Carla Joosten (@ElsevierDenHaag) 14 maart 2017

Buma wil einde nivelleringsfeest

De gemoederen liepen ook hoog op tijdens het debat tussen Buma en Klaver. De CDA-voorman riep op een einde te maken aan het ‘nivelleringsfeest’, waar Klaver graag mee door gaat. Buma moet niets weten van lastenverlaging vanwege onder meer het klimaat: ‘Dit doen we dus niet. De belastingen in dit land zijn niet te laag, maar te hoog.’

Bovendien zijn het volgens Buma juist de gewone Nederlanders die door de extra belastingen van GroenLinks worden geraakt. Klaver verweet Buma juist de verschillen tussen arm en rijk te vergroten: ‘Bij het CDA krijgt een bankier tien keer zoveel als een postbode,’ beweerde de GroenLinks-leider.