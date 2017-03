Bij VVD viel die ‘populistische domino’ niet

Driehonderd internationale media waren er bij de VVD geweest, nooit vertoond, zei partijvoorzitter Henri Keijzer na middernacht. Hij had hen allemaal kunnen vertellen dat de ‘Europese populistische domino’ niet in Nederland aan het rollen was gebracht.

VVD-Kamerlid Malik Azmani – die met blote voeten in zijn schoenen liep – had genoten van de ontlading die de exit poll om 21 uur had getoond. ‘Ik had wel een overwinning verwacht maar niet dit verschil,’ zei Azmani.

Napratende liberalen na een avond die in elk geval voor de #VVD voorspoedig eindigde #TK17 #ElsevierLive pic.twitter.com/54b8JEIMHo — Carla Joosten (@ElsevierDenHaag) 16 maart 2017

Hennis speculeert over GroenLinks

Het bier stroomde goed bij de liberalen in het Haagse WTC en de gebruikelijke gezelligheid werd nog versterkt doordat de partij nu voor de derde keer de grootste partij was geworden. Over toekomstige coalities braken de VVD’ers zich nog niet het hoofd. Jeanine Hennis speculeerde wel over meeregeren door GroenLinks. Ze hield een praatje voor de buitenlandse pers, waarin ze uitlegde dat er een coalitie moet komen. De enige partij die ze daarbij noemde was GroenLinks.

Iets wat sommige VVD’ers afschrikte. Het ‘economisme’ van Jesse Klaver wekt vrees. ‘Belangrijker is dat zaken als het ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte beter worden geregeld,’ zei ondernemer Marcel de Keizer (53).

VVD blijft grootste partij

De VVD blijft – ook volgens de prognose van de uitslag door het ANP – de grootste partij. Het CDA van Sybrand Buma heeft de strijd om de tweede plek gewonnen, zo lijkt. De partij stijgt naar 20 zetels.

Voormalig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is enthousiast over de uitslag, maar ziet ook een ‘zwart randje’. De PvdA is volgens de VVD’er hard afgestraft vanwege het kabinetsbeleid.

Dat de VVD – ondanks zetelverlies – de grootste blijft, is een mooi compliment van de kiezer. ‘We hebben meer dan vier jaar lang miljarden aan bezuinigingen doorgevoerd. Dat voelde iedereen, en toch zijn we duidelijk de grootste.’