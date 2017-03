Erdogan richt zich tot Merkel: ‘Jij doet aan nazi-methoden!’

Wie denkt dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan inmiddels wel genoeg heeft beledigd, heeft het goed mis. In een toespraak spreekt hij zondag rechtstreeks tot de Duitse bondskanselier Angela Merkel: ‘Jij doet aan nazi-methoden.’

‘Bij wie? Bij mijn Turkse broers en zussen in Duitsland, bij mijn broers en zussen ministers, bij mijn broers en zussen afgevaardigden die daarheen reizen,’ tierde Erdogan in toespraak in de Turkse stad Istanbul. In zijn rede haalde hij ook nog eens uit naar Europa. Daar kunnen volgens Erdogan ‘de gaskamers en kampen’ weer een thema worden. ‘Maar dat durven ze niet,’ voegde hij er aan toe. Wie hij met ‘ze’ bedoelde, is niet duidelijk.

Erdogans uitval volgt na een zeer omstreden editie van de Turkse krant Günes afgelopen vrijdag. Het dagblad zette een foto van Merkel in SS-uniform en met Hitlersnor op de cover. Volgens de krant omhelzen Duitsland en Nederland terroristische organisaties, en ‘zetten ze heel Europa op tegen Turkije’.

Eerder vandaag beschuldigden de Turken Duitsland ervan de mislukte staatsgreep van vorig jaar te hebben gesteund. Dat is volgens een woordvoerder van Erdogan klip en klaar, omdat de Duitse geheime dienst niet gelooft dat Erdogans aartsrivaal Fethullah Gülen de coup beraamde.

De Turkse regering zegt de hele tijd met bewijs te komen voor de claim dat Gülen het meesterbrein is, maar tot dusver bleven die bewijzen uit. Het is voor Ankara geen beletsel om duizenden tegenstanders achter slot en grendel te zetten en de persvrijheid volledig in te snoeren.

Onder hoogspanning

Erdogan zet na Nederland – waarmee het nog altijd in een stevige diplomatieke rel is verwikkeld – de toch al bedrukte relatie met Duitsland verder onder hoogspanning. Het is goed mogelijk dat Turkse ministers opnieuw naar Duitsland gaan in het kader van het Turkse referendum dat op 16 april wordt gehouden, meldde Ankara vandaag.

Duitsland en Nederland hielden deze maand Turkse bewindslieden tegen, nadat zij aankondigden campagne te willen voeren voor het referendum. Erdogan wil meer macht door het huidige parlementaire stelsel af te schaffen. Daarin heeft vooral de premier veel te zeggen en heeft de president vooral een ceremoniële functie. Erdogan wil dat de president straks ook formeel de grote leider wordt. Het premierschap komt dan te vervallen.

In Duitsland wonen naar schatting 1,4 miljoen personen van Turkse komaf die stemrecht in Turkije hebben. In Nederland ongeveer 245.000. Het zijn stemmen die wel eens de doorslag kunnen geven in het referendum, en dus probeert Erdogan ja-stemmers te ronselen. Maar Duitsland, Oostenrijk en Nederland zien de komst van al die Turkse bewindslieden helemaal niet zitten.