PvdA-kopstukken zien deze verkiezingen nu al somber in

De nieuwe lijsttrekker van de PvdA kwam gisteravond voor het eerst echt goed uit de verf tijdens het NOS-verkiezingsdebat. Maar op verkiezingsdag zelf lijkt de partij weinig optimistisch.

Demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem klinkt weemoedig als hij zijn stem uitbrengt: ‘We staan er somber voor,’ zegt de PvdA’er. ‘Maar laten we er het beste van hopen.’

Lees ook: Asscher en Wilders fel tijdens laatste debat voor verkiezingen

Kritiek van oud-voorzitter

In de peilingen doet de Partij van de Arbeid het slecht. In 2012 bezette de partij nog 38 van de 150 zetels. Volgens de Peilingwijzer kunnen de sociaal-democraten nu op zo’n 11 zetels rekenen. De oorzaak van de daling lijkt vooral de late lijsttrekkersstrijd tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher.

Die laatste won, maar zette vervolgens de campagne laat in. De PvdA bleef tevens verdeeld achter. Die kritiek kwam ook van de voormalige partijvoorzitter Felix Rottenberg tegen BNR. ‘Asscher heeft er heel lang over gedaan om de goede campagnetoon te vinden. Gisteravond stond hij er voor het eerst, als een held. Daarvoor niet. Dat was heel moeilijk.’

#TochmaarPvdA

Tijdens het slotdebat van NOS kwam Asscher fel uit de hoek. Hij haalde hard uit naar PVV-leider Geert Wilders. Het zou wel eens te laat kunnen zijn, stelt Rottenberg: ‘Hij heeft ook veel te kort de tijd gekregen en genomen zichzelf te profileren als campagnebaas van de PvdA. Dat is ook echt een campagnefout geweest.’

Ook de achterban van de PvdA ziet het somber in. Een aantal PvdA’ers is op Twitter een actie begonnen met de hashtag #tochmaarPvdA. Kiezers schrijven op sociale media terug te vallen op de PvdA, bij gebrek aan een goed alternatief. ‘Vooruit dan maar,’ zegt een aantal kiezers op Twitter.